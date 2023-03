Elezioni Usa 2024, Trump lancia la campagna elettorale: “Solo io posso evitare Terza guerra mondiale” Ha rilanciato la sua campagna elettorale in vista delle presidenziali Usa 2024 Donald Trump, attaccando l’attuale presidente Joe Biden, e definendosi l’unico candidato a poter evitare la Terza guerra mondiale.

A cura di Chiara Ammendola

È un attacco diretto a Joe Biden quello che Donald Trump ha fatto dalla convention repubblicana a Washington: “Se mi rimettete alla Casa Bianca, saremo una nazione libera. Il loro regno sarà finito. Cacceremo Joe Biden dalla Casa Bianca, dobbiamo finire quello che abbiamo iniziato”.

Ha rilanciato così la sua campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali del 2024, Donald Trump, definendosi infine l'unico candidato il grado di poter evitare la Terza guerra mondiale. Chiudendo sabato sera la Conservative Political Action Conference (Cpac), tradizionale foro dei Repubblicani, il Tycoon ha parlato di un Paese “in ginocchio”, chiamando i cittadini a lanciare “una lotta epica per toglierlo dalle persone che lo odiano e che voglio distruggerlo completamente”.

Prima del suo arrivo alla Casa Bianca, ha detto, il “Partito Repubblicano era governato da persone strane, neoconservatori, globalisti, fanatici delle frontiere aperte e stupidi”. Trump ha poi spiegato che gli Stati Uniti sono "un Paese in declino, ma non saranno mai un Paese socialista".

“Spazzerò il ‘deep state' – ha aggiunto – espelleremo i guerrafondai. Scacceremo i globalisti. Scacceremo i comunisti. Butteremo via la classe politica che odia il nostro Paese. Batteremo i Democratici. Distruggeremo i mezzi di notizie false. Licenzierò i burocratici e le ombre oscure che hanno strumentalizzato il nostro sistema giudiziario e riporterò di nuovo il popolo alla guida del Paese”.

Trump ha infatti parlato degli Stati Uniti come di un paese che non è più libero: “Non abbiamo una stampa libera. Non abbiamo niente di libero”, ha aggiunto. Trump ha definito le elezioni del 2024 come "la battaglia finale" per l'America. L'ex presidente, in abito scuro, camicia bianca e cravatta rossa, ha anche aggiunto che è "l'unico presidente a non avere guerre e sotto il quale la Russia non ha preso alcun Paese".

“Avremo la terza guerra mondiale se qualcosa non cambia in fretta. Sono l'unico candidato che può fare questa promessa: impedirò la terza guerra mondiale". E ha aggiunto: "Prima di arrivare nello Studio Ovale, farò finire la disastrosa guerra tra Russia e Ucraina".

Infine Trump ha ribadito che, se eletto, bloccherà per quattro anni tutto l'import dalla Cina, togliendo al gigante asiatico lo status speciale nel commercio. È la sua sfida per "liberare" gli Stati Uniti dalla dipendenza da Pechino.