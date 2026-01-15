Pensava fosse appendicite, ma invece era incinta: 21enne va in ospedale e partorisce una bambina

Demi-Lee Sefton, 21enne inglese, è arrivata in ospedale convinta di avere un’appendicite e appena 45 minuti dopo ha dato alla luce la sua figlioletta. Al Mirror ha raccontato la sua esperienza “meravigliosa e travolgente”

Demi–Lee Sefton e il suo compagno Brad

Si può scoprire di essere incinte mentre si è già in travaglio? Sì, e Demi-Lee Sefton, 21enne di Leeds, lo sa bene. La giovane si era recata in ospedale convinta di avere un’appendicite e, appena 45 minuti dopo, ha dato alla luce la sua figlioletta. La sua storia è stata raccontata dal Mirror.

La giovane, dunque, non sapeva di aspettare un bambino: i medici hanno spiegato che la gravidanza era passata inosservata perché il feto si sviluppava verso la schiena, rendendo invisibile il pancione e impedendo alla madre di percepire movimenti. Quando ha provato a chiamare il fidanzato, Brad Barrington, anche lui 21enne, per dargli la notizia, lui ha pensato che stesse scherzando.

"Avevo solo dolori simili a quelli del ciclo e non ci ho fatto caso – racconta Demi-Lee –. Ho preso un po’ di paracetamolo e sono andata a letto, ma il dolore è peggiorato e non riuscivo a dormire. Verso le cinque del mattino ho pensato di avere l’appendicite e ho chiamato mia madre, che è subito arrivata. Appena mi ha vista ha chiamato un’ambulanza. I paramedici hanno capito subito che ero in travaglio, ma io ero completamente confusa".

All’ospedale, i medici hanno confermato che Demi-Lee era almeno alla 30ª settimana di gravidanza e l’hanno portata subito in sala parto. Brad, con cui la neo mamma sta da quattro anni, non è riuscito ad arrivare in tempo perché impegnato nel suo lavoro di falegname. "Dopo l’ecografia mi hanno detto che avrei partorito entro un’ora – racconta –. Cercavo di contattare Brad, ma non rispondeva. Quando finalmente l’ho raggiunto, gli ho detto solo che ero in travaglio. Lui ha pensato che lo stessi prendendo in giro. Ho riattaccato e ho iniziato a spingere. Solo dopo la nascita l’ho richiamato: ‘Congratulazioni, sei diventato papà'. È scoppiato in lacrime".

La piccola è nata con un peso di circa 2,7 kg. Subito la famiglia e gli amici si sono mobilitati per preparare tutto il necessario: culla, vestiti e accessori.

"Non avevo alcun sintomo evidente, a parte un po’ di bruciore di stomaco – spiega –. I miei cicli sono sempre stati irregolari, quindi non ci ho fatto caso. Chi mi conosceva non ci credeva quando l’abbiamo detto, perché pochi giorni prima non sembravo affatto incinta".

La giovane mamma racconta che l’esperienza è stata "meravigliosa ma travolgente". "La vita da mamma è incredibile, ma più difficile di quanto immaginassi. Mi preoccupo per tutto: se ha troppo caldo o troppo freddo. A volte ancora non realizzo di essere mamma, ma quando la guardo penso: ‘Wow, l’ho fatta io e sei la cosa più incredibile'".

Nonostante la sorpresa e la mancanza di preparazione, Demi-Lee non cambierebbe nulla: "La mia bimba è sana, felice e cresce come dovrebbe. È la cosa migliore che mi sia capitata".