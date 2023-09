Pensano stia dormendo, ma alla fine del viaggio scoprono che è morta: choc su volo British Airways Choc a bordo di un volo della British Airways da Londra a Nizza: una donna di 73 anni, che tutti credevano stesse dormendo, è in realtà morta probabilmente a causa di un infarto.

A cura di Ida Artiaco

Macabra scoperta per i passeggeri di un volo della British Airways da Londra e Nizza: una donna a bordo di 73 anni, che tutti credevano stesse dormendo, era in realtà morta. Ne hanno avuto conferma solo nelle fasi finali del viaggio.

La donna è deceduta giovedì sera mentre viaggiava dall'aeroporto di Londra Heathrow a Nizza, ma gli altri passeggeri se ne sono accorti e hanno chiesto aiuto solo dopo l'atterraggio. A quanto pare la 73enne ha avuto un infarto in volo, come ha riferito l'aeroporto di Nizza al quotidiano francese The Connexion.

Secondo quanto riferito, i passeggeri stavano raccogliendo i loro bagagli e si stavano in fila nel corridoio per sbarcare dopo che l'aereo era atterrato alle 21:07 ora locale, quando si sono resi conto che la donna, che pensavano stesse riposando, non rispondeva.

In preda al panico, hanno allertato gli assistenti di volo che a loro hanno subito chiamato il controllo del traffico aereo per i servizi di emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari che hanno tentato di rianimare la 73enne, ma per lei non c'è stato nulla da fare.

Ne è stato dichiarato il decesso intorno alle 22. "Purtroppo un passeggero è deceduto durante un volo da Londra Heathrow a Nizza. I nostri pensieri sono con la famiglia in questo momento difficile. Non siamo in grado di fornire ulteriori dettagli sul deceduto", ha detto la compagnia aerea confermando quanto successo.

Non è tuttavia la prima volta che si verifica un episodio del genere. Ad agosto di quest'anno un pilota ha avuto un collasso ed è morto a bordo di un volo da Miami al Cile, costringendo i suoi copiloti a effettuare un atterraggio di emergenza a Panama. Nonostante gli sforzi degli infermieri e dei medici passeggeri a bordo durante l'atterraggio, non è stato possibile rianimarlo. Ancora, a giugno un 25enne britannico è morto su un volo da Londra a New York dopo aver avuto un attacco d'asma. Nel novembre 2022, invece, un assistente di volo è morto dopo aver avuto un infarto durante un volo della Gulf Air dal Bahrein a Parigi.