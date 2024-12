video suggerito

Pensano sia stanca dopo aver giocato con la sorella, ma scoprono che a 6 anni sta avendo un ictus La storia di O. A., bimba inglese che a 6 anni ha avuto un ictus. La mamma: "Stava giocando con la sorella quando ha cominciato a lamentarsi di sentirsi frastornata e di vedere doppio. Sono grata di averla portata subito in ospedale".

A cura di Ida Artiaco

Quando la piccola O. A., di sei anni, cominciò a lamentarsi, dicendo di sentirsi male e stordita dopo un pomeriggio trascorso a giocare con la sorella, la madre pensò che fosse semplicemente stanca. Invece, dopo poco la piccola ebbe anche i primi problemi alla vista. Trasferita in ospedale, i medici, al termine di una serie di esami, scoprirono che stava in realtà stava avendo un ictus che avrebbe potuto mettere a rischio la sua vita.

A raccontare la storia della bimba, che arriva da Hemel Hempstead, nell'Hertfordshire (Inghilterra) come riporta il Daily Mail, è stata la madre della bimba, Holly, 34 anni. Mentre la maggior parte degli ictus colpisce gli over 65, il numero di persone più giovani che ne soffrono è in aumento. L'ictus infantile in particolare è ancora più raro e colpisce circa 400 bambini del Regno Unito all'anno, secondo l'ente benefico Brain Research UK.

In questo caso, i medici hanno spiegato che l'ictus si era manifestato a seguito di un caso "riattivato" di varicella di cui la piccola aveva sofferto 18 mesi prima. L'infezione ha innescato un gonfiore nel cervello che alla fine ha scatenato l'ictus. "Mia figlia non ha mai sofferto di problemi di salute. Stava giocando con la sorellina. Era pallida e mi diceva che si sentiva frastornata. Ho pensato che avesse corso troppo, così le ho fatte rientrare in casa e ho preparato loro dei panini. Ma lei continuava a dire di non sentirsi bene". Ma il vero campanello d'allarme è suonato quando la bambina ha cominciato a lamentarsi di vedere doppio.

Così, Holly, lo scorso ottobre, accompagnò la figlia al pronto soccorso del Watford General Hospital, dove fu sottoposta a un esame della vista, a una TAC, a esami del sangue e due risonanze magnetiche. Il 17 ottobre, quattro giorni dopo essere stata ricoverata nel reparto pediatrico per gli accertamenti, un medico le comunicò che la bambina aveva avuto un ictus. "Non potevo credere a quello che stava dicendo. Ha detto che era molto raro ma che era stata fortunata che non fosse così grave come avrebbe potuto essere". La piccola è rimasta in ospedale per tre settimane. Ma ora sta bene. "Sono molto grata di averla portata in ospedale e di averla fatta visitare rapidamente – ha detto la mamma -. La sua vista è ancora compromessa. Ma migliora giorno dopo giorno. Fidatevi sempre del vostro istinto e dei medici".