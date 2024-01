Paura su volo American Airlines, “atterraggio brusco” dopo ritardo: 6 feriti tra passeggeri ed equipaggio “Brusco atterraggio” per un volo American Airlines partito da Los Angeles e diretto all’aeroporto di Kahului a Maui, Hawaii. Sei persone sono rimaste ferite, di cui un passeggero e cinque membri dell’equipaggio. Indagini in corso: velivolo posto fuori servizio e sottoposto a ispezione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Paura su un volo American Airlines durante la fase di atterraggio all'aeroporto di Kahului a Maui, Hawaii. Come ha specificato la Federal Aviation Administration e funzionari della compagnia aerea, 6 persone sono rimaste ferite. Si tratta di un passeggero e di cinque membri dell'equipaggio, che sono stati ricoverati in ospedale ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.

Secondo una dichiarazione della FAA ripresa dall'NBCNews, l'Airbus A320 dell'American Airlines "ha effettuato un atterraggio brusco" sulla pista dell'aeroporto sabato intorno alle 14:00 ora locale. Il volo era partito dall'aeroporto internazionale di Los Angeles e "ha riscontrato un problema all'atterraggio", ha poi specificato la compagnia aerea, sottolineando che "l'aereo ha rullato fino al gate con i propri mezzi e i passeggeri sono sbarcati normalmente".

A bordo del velivolo c'erano 167 utenti e sette membri dell'equipaggio, ha detto American Airlines. L'aereo è stato messo fuori servizio e sottoposto a ispezione, secondo quanto riferito in una nota. "La sicurezza dei nostri clienti e dei membri del nostro team è la nostra massima priorità", si legge ancora. Secondo i dati del National Weather Service, il tempo a Maui al momento dell'atterraggio era parzialmente nuvoloso e ventoso, il che potrebbe aver causato l'incidente.

La FAA ha detto che sta conducendo indagini sulla causa dell'incidente. Secondo l'aeroporto di Maui, l'arrivo del volo era programmato alle 12:47, circa 79 minuti prima dell'arrivo effettivo. L'aereo ha rullato all'Aeroporto di Los Angeles per più di un'ora prima del decollo, secondo i dati del sito web di monitoraggio dei voli FlightAware. Ma non è chiaro il motivo per cui abbia trascorso così tanto tempo sulla pista dell'aeroporto californiano prima della partenza e se il ritardo avesse qualcosa a che fare con il duro atterraggio effettuato alle Hawaii.