Paura su un aereo Aer Lingus, piloti trasmettono codice d’emergenza: “Finestrino rotto” Paura su un volo Aer Lingus partito oggi da Dublino: i piloti trasmettono codice d’emergenza per la presenza di un finestrino rotto. La compagnia: “Ci scusiamo per disagio”.

A cura di Redazione

Immagine da Facebook.

Attimi di apprensione su un volo Aer Lingus che oggi ha dichiarato emergenza mentre sorvolava il mare d'Irlanda. A riportare la notizia Radar Box, servizio di tracciamento dei voli. Il volo irlandese EI3326 è partito dall'aeroporto di Dublino alle 15:15 con destinazione Manchester questo pomeriggio, ma pochi minuti, dopo circa una ventina, a poche miglia dalla cosa del Galles, il volo ha dichiarato l'allarme.

L'account di tracciamento dei voli ha confermato che l'Airbus era in rotta di ritorno verso l'aeroporto di Dublino dopo essere riuscito ad allontanarsi solo dalla costa di Howth. I piloti hanno trasmesso il codice 7700, indicando un'emergenza generale, che è stata poi confermata come un "parabrezza destro gravemente danneggiato", in altre parole un finestrino rotto.

Un portavoce della compagnia aerea Emerald Airlines, l'operatore esclusivo dei servizi regionali di Aer Lingus, ha dichiarato al quotidiano locale Irish Mirror in esclusiva: "Possiamo confermare che il volo EI3326, operato da Emerald Airlines, partito dall'aeroporto di Dublino e diretto all'aeroporto di Manchester, oggi, martedì 31 maggio, è tornato nella Capitale irlandese poco dopo il decollo a causa di un problema tecnico a bordo". Ma – ha aggiunto – "l'aereo è atterrato in sicurezza a Dublino poco tempo dopo. I clienti interessati verranno riprenotati sul prossimo volo disponibile già questa sera. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati ai nostri passeggeri".