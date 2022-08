Paura al parco giochi, giostra crolla su sé stessa con bambini a bordo e si ribalta: feriti Paura al parco giochi Blackgang Chine sull’isola di Wight, il più antico del Regno Unito: una giostra è crollata su sé stessa ribaltandosi. Decine di bambini a bordo, ma nessun ferito. Finiti in ospedale due uomini coinvolti nell’incidente, ma le loro condizioni non sono gravi.

Attimi di paura al Blackgang Chine sull'isola di Wight, il parco divertimenti più antico del Regno Unito. Una delle attrazioni, chiamata "giostra del naufragio" è crollata su sé stessa, ribaltandosi, mentre era in funzione con a bordo decine di bambini.

Prima dell'incidente, che si è verificato lunedì scorso, alcuni testimoni avrebbero riferito di aver visto l'attrazione barcollare su uno dei lati, secondo quanto riportato dal quotidiano Metro 50.

Dopo che la giostra è crollata, decine di genitori hanno cercato di arrampicarsi sulla struttura per portare in salvo i propri figli, che hanno cominciato a urlare per lo spavento.

Per fortuna, però, nessuno dei bambini è rimasto ferito. Solo due uomini rimasti coinvolti nel crollo sono stati portati in ospedale, uno con ferite alle gambe e l'altro con dolore alla spalla.

Il parco, aperto per la prima volta nel 1843, è rimasto chiuso per il resto della giornata in cui si è verificato l'incidente, ma è stato riaperto martedì. L'attrazione invece sarà oggetto di indagine e non sarà in funzione per i visitatori.

Entrambi gli uomini feriti sono stati portati d'urgenza al St Mary's Hospital di Newport, capoluogo della contea di Wight. Una dei testimoni del crollo ha raccontato alla stampa locale: "Pensavamo che facesse parte del giro, poi una signora ha iniziato a urlare perché il suo braccio era rimasto incastrato tra il lato della giostra crollato e la barriera divisoria".

"Dopo l'incidente Il nostro team di sicurezza è intervenuto rapidamente e tutti gli ospiti sono stati evacuati in modo rapido e sicuro. Le prestazioni sicure delle nostre giostre sono la chiave di ciò che facciamo e vorremmo rassicurare tutti gli ospiti che disponiamo di rigorose procedure di controllo della sicurezza", ha detto un portavoce di Blackgang Chine.