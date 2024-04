Paura a Parigi, cadute le pale del Moulin Rouge: danneggiata la facciata, il video dell’incidente Incidente nella notte a Parigi dove, per cause ancora da accertare, sono cadute le pale del famoso Moulin Rouge: danneggiata la facciata dell’edificio ma nessun ferito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Screen da X.

Paura la notte scorsa a Parigi, dove le pale del famoso Moulin Rouge si sono staccate dal monumento parigino e sono cadute in strada: lo hanno riferito i vigili del fuoco della capitale all'agenzia di stampa Afp. L'incidente si è verificato tra le 2 e le 3. Non si registrano feriti, hanno aggiunto le autorità, sottolineando che non vi è più alcun rischio di crollo, anche se la facciata dell'edificio, che si trova in Boulevard de Clichy nel 18esimo arrondissement, risulta danneggiata.

"Questa è la prima volta che si verifica un incidente di questo tipo dalla sua creazione, il 6 ottobre 1889", ha detto l'amministrazione del Moulin Rouge, che non ha "nessuna informazione" sulla causa di questo incidente. "È successo dopo la chiusura fortunatamente", ha detto la stessa fonte, precisando che "ogni settimana la direzione tecnica del cabaret controlla il meccanismo delle ali del mulino e non ha riscontrato alcun problema".

L'emittente francese Bfm Tv ha pubblicato sul suo sito, insieme ad altri utenti sui social network, un video in cui si vede il celebre "mulino" rosso del cabaret senza le pale e una foto delle quattro pale sulla strada, alcune piegate a causa della caduta.

La caduta delle pale ha provocato infatti il distacco di tre delle grandi lettere al neon che formano il nome del celebre cabaret posto sul tetto dell'edificio. Sono finite a terra, infatti, anche le lettere ‘M', ‘O' e ‘U', vale a dire le prime tre della parola ‘Moulin'. Le stesse pale, prosegue l'emittente, sono rimaste in strada – coperte da un telone verde – fino alle 8:00, quando sono state rimosse dalle autorità.

"È piuttosto inquietante vederlo senza le ali, è ancora un simbolo a Pigalle e anche in tutta Parigi. Ma la cosa più importante è che non ci sono stati feriti", ha commentato a Le Parisienne Raphaël, un abitante del posto. "Parigi senza il suo mulino è come Parigi senza la sua Torre Eiffel", ha aggiunto André Duval, capo cameriere del Moulin negli anni '80 e residente nel quartiere da 50 anni.

L'unico incidente grave accaduto nel tempio del cancan fu un incendio dovuto ai lavori nel 1915 che costrinse il Moulin Rouge a chiudere per 9 anni. Il celebre locale situato ai piedi della collina di Montmartre, sinonimo di folli notti parigine e davanti al quale migliaia di visitatori ogni giorno si scattano foto, festeggerà il suo 135esimo anniversario il prossimo 6 ottobre.