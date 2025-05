Paura a Londra, incendio nella casa da 2 milioni di sterline del premier Keir Starmer: indagini in corso

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Un incendio è scoppiato nella notte all'interno della residenza londinese del primo ministro britannico Keir Starmer, un'abitazione del valore stimato di circa 2 milioni di sterline situata nel nord-ovest della capitale. Le fiamme si sono propagate nelle primissime ore del mattino, costringendo le autorità a transennare l’intera strada per garantire la sicurezza e consentire le operazioni di soccorso.

I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, dopo essere stati allertati alle 1.11 (ora locale) di lunedì 12 maggio. In meno di mezz’ora, il London Fire Brigade ha comunnicato che l’incendio era sotto controllo. Nonostante i danni visibili alla facciata dell’immobile, fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La Polizia Metropolitana ha immediatamente avviato un’indagine per chiarire l’origine del rogo, al momento ancora sconosciuta.

Nelle scorse ore, numerosi agenti della scientifica, in tute blu e bianche, sono stati visti al lavoro sulla scena, mentre la strada restava isolata dal traffico e sorvegliata da pattuglie armate. Un portavoce della polizia ha confermato: "Gli agenti sono intervenuti prontamente. L’ingresso dell’edificio è stato danneggiato, ma nessuna persona è rimasta coinvolta". Le immagini mostrano un agente di guardia davanti alla casa mentre i pompieri ultimavano le operazioni di messa in sicurezza.

Il portavoce ufficiale del primo ministro ha voluto esprimere il ringraziamento di Starmer ai servizi di emergenza per la loro tempestività ed efficacia, aggiungendo che – trattandosi di un’indagine in corso – non è possibile rilasciare ulteriori dichiarazioni.

Secondo quanto riportato dai media britannici, che citano fonti vicine al governo, la casa è di proprietà di Sir Keir Starmer, che attualmente la affitta a terzi. Dopo la vittoria elettorale dello scorso luglio, il premier si è da prassi trasferito, con la moglie Victoria e i figli, in un appartamento al numero 10 di Downing Street, residenza ufficiale del capo del governo britannico.