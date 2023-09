Paura a bordo del volo NY-Roma, aereo perde quota per 8mila metri in 10 minuti: atterraggio di emergenza Un aereo della United Airlines diretto a Fiumicino avrebbe perso 8mila metri in quota in circa 10 minuti: i passeggeri a bordo sono stati costretti a uno spaventoso atterraggio di emergenza e poi sono ripartiti per Fiumicino su un altro aereo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Un aereo della United Airlines diretto a Fiumicino ha fatto ritorno all'aeroporto di Newark per un problema di pressurizzazione. Stando a quanto reso noto, il velivolo sarebbe sceso di quota oltre gli 8mila metri in circa dieci minuti.

Il volo 510 era partito mercoledì alle 20.37 con 270 passeggeri a bordo e 14 persone di equipaggio. Rientrato a Newark dopo mezzanotte a causa di un problema di pressurizzazione, è atterrato "in sicurezza" secondo un portavoce della Federal Aviation Administration.

"Il volo è atterrato in sicurezza e non c’è mai stata alcuna perdita di pressione nella cabina" ha detto un portavoce della United Airlines al New York Post. I passeggeri sono poi ripartiti per Fiumicino con un altro aereo.

Secondo il tracker di volo FlightAware, l'aereo sarebbe decollato dall'aeroporto internazionale alle 20.37 per poi tornare in pista alle 00.27 invece dell'atterraggio previsto a Fiumicino. Stando a quanto reso noto dal New York Post, l'aereo è tornato al Newark per fare fronte alla "possibile perdita di pressione in cabina", poi smentita dal portavoce della United Airlines. Dopo i controlli, infatti, sarebbe emerso secondo la compagnia che il volo è atterrato in sicurezza e che non ci sono state perdite di pressione nella cabina.

Prima del cambio di rotta, l'aereo sarebbe sceso di quota oltre gli 8mila metri in 10 minuti, tanto da spingere il pilota a invertire la rotta per tentare l'atterraggio di emergenza.