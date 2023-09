Passeggero colpito da diarrea in volo, aereo costretto a tornare indietro per “rischio biologico” “L’odore era terribile. Il disinfettante utilizzato per pulire non copriva la puzza” ha rivelato uno dei testimoni del fatto. Alla fine il pilota ha deciso di tornare indietro allertando i servizi medici di emergenza.

A cura di Antonio Palma

Un aereo di linea della Delta Airlines è stato costretto a invertire la rotta e tornare indietro nel bel mezzo di un volo intercontinentale per una improvvisa emergenza bordo dovuta a un attacco di diarrea fulminate che ha colpito un passeggero. Il fatto risale alla serata di venerdì scorso quando il comandante ha contattato la torre di controllo avvertendo che sarebbe tornato indietro all’aeroporto di Atlanta per una “problema di rischio biologico" a bordo.

L’aereo era partito poco prima in direzione Barcellona ma il volo di oltre otto ore è terminato in largo anticipo visto che, due ore dopo, è atterrato di nuovo nello scalo statunitense. Ad attenderlo i servizi di emergenza medica che hanno poi preso in carico l’uomo colpito dai problemi di stomaco. La compagnia aerea ha confermato il rientro dell’aereo parlando però di un generico problema di malore a bordo. Diversi passeggeri però hanno rivelato che il malore aveva causato problemi anche agli altri a bordo per via dello sporco e della puzza.

"Il volo Delta 194 da Atlanta a Barcellona è tornato ad Atlanta a seguito di un problema medico a bordo. I nostri addetti hanno lavorato nel modo più rapido e sicuro possibile per portare i nostri clienti alla loro destinazione finale. Ci scusiamo sinceramente con i nostri clienti per il ritardo e l'inconveniente sui loro programmi di viaggio" ha spiegato la Delta.

“Il volo è stato accolto da veicoli di emergenza che hanno trasportato il passeggero malato fuori dall'aereo. Tutti poi siamo dovuti scendere e attendere che il velivolo fosse ripulito prima di risalire quattro ore dopo” ha raccontato uno dei passeggeri. Come hanno raccontato anche altri passeggeri, infatti, in tentatavi dell’equipaggio di porre rimedio alla situazione non erano andati a buon fine.

“C’erano tracce lungo il corridoio e l’odore era terribile. Il disinfettante utilizzato per pulire non copriva la puzza” ha rivelato uno dei testimoni del fatto. Alla fine il pilota ha deciso di tornare indietro per assistere il passeggero e far ripulire l’aereo che poi è ripartito arrivando con oltre sei ore di ritardo.