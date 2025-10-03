Passanti trovano bimbo di 7 anni morto con la testa incastrata nel finestrino dell’auto: la madre dormiva davanti

Immagine di archivio

Un bambino di 7 anni è stato rinvenuto morto con la testa incastrata nel finestrino dell’auto di famiglia parcheggiata in strada mentre la madre dormiva sul sedile anteriore della stessa vettura. L’orribile tragedia si è consumata nell'aprile scorso fuori da un'abitazione di Atlanta, nello stato della Georgia, in Usa, dove ora la madre dei bimbi è stata arrestata con l’accusa di omicidio di secondo grado e crudeltà verso minori in relazione alla morte del figlio.

L’orribile rinvenimento la mattina del 6 aprile scorso quando alcuni passanti inorriditi hanno trovato il piccolo privo di sensi e senza respiro con la testa penzoloni sui sedili posteriori di un'auto parcheggiata nella zona sud-ovest di Atlanta. Secondo il loro racconto, la madre non si era accorta di nulla e continuava a dormire davanti al volante. Solo quando i presenti hanno provato a svegliarla battendo forte sui finestrini, è uscita dal veicolo in cui vi erano anche altri due figli più piccoli, rimasti illesi.

Immediata la richiesta di soccorso e l’arrivo dei paramedici e della polizia ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. È stato trasportato in ospedale, dove il personale medico ne ha dichiarato il decesso poco dopo. Un testimone ha riferito alla polizia che la donna, la 32enne Kandice Grace, si era fermata a casa sua dopo le 22 della sera precedente. Avrebbe lasciato i bambini in macchina perché non voleva che entrassero in casa sua, per poi andarsene poco dopo. È entrata nell’auto e qui si è addormentata senza mai lasciare la zona. Secondo la polizia, mentre dormiva sul sedile del conducente, il piccolo è rimasto incastrato nel finestrino del sedile posteriore.

"Gli investigatori hanno tentato di parlare con la signora Grace, ma lei continuava a svenire mentre era seduta e teneva in braccio il bambino", spiega la polizia. È stato ottenuto un mandato di perquisizione e per le analisi del sangue e delle urine, che in seguito sono risultate positive agli oppioidi e al THC. Gli investigatori sostengono che la donna era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti mentre era con i suoi figli e in seguito ha perso conoscenza, lasciandoli senza controllo. “La sua mancanza di supervisione ha permesso al bimbo di rimanere intrappolato nel finestrino, causandone la morte" si legge nel mandato di arresto.