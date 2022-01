Parto d’emergenza in aereo, dottoressa fa nascere bimba durante volo: “Il suo nome sarà Miracolo” Una dottoressa canadese ha fatto nascere una bambina sul volo della Qatar Airways da Doha in Uganda. La piccola, che è stata chiamata Miracle Aisha, e la mamma stanno bene e sono in salute.

A cura di Ida Artiaco

Una dottoressa canadese, Aisha Khatib, professoressa all'Università di Toronto, ha fatto nascere una bambina durante un volo da Doha in Uganda. È stata proprio lei a raccontare del "miracolo" avvenuto ad alta quota lo scorso 5 dicembre a bordo di un aereo della Qatar Airways. "Non avrei mai pensato di far partorire una donna in questo modo. Grazie a tutto l'equipaggio per il supporto. La mamma e la piccola stanno bene e sono in salute", ha scritto Aisha su Twitter condividendo anche delle foto della bimba subito dopo la nascita.

La piccola è stata chiamata Miracle Aisha, in omaggio alla dottoressa che l'ha aiutata a nascere e a rimarcare il fatto che la sua nascita sia stato un vero e proprio miracolo. L'aereo era partito con circa un'ora da Doha lo scorso 5 dicembre quando a bordo è scattata la ricerca per un medico: una donna, un'immigrata ugandese in Arabia Saudita che era di ritorno nel suo Paese si apprestava a partorire. Così la dottoressa canadese, che si trovava in Arabia in vacanza, si è fatta avanti ed ha aiutato la donna a partorire. "Quando mi sono avvicinata, ho visto questa donna sdraiata sul pavimento e la bambina che stava uscendo", ha raccontato Aisha alla BBC, che è stata aiutata a bordo anche da un'infermiera oncologica e un pediatra di Medici senza frontiere.

La piccola è nata alla 35esima settimana di gravidanza, ma sia lei che la mamma stanno bene. "Quando ho detto che era una femminuccia e che stava bene, tutti i passeggeri hanno applaudito", ha ricordato ancora la dottoressa, che ha concluso: "La parte migliore di questa storia è che hanno deciso di dare alla bambina il mio nome. Il parto c'è stato il 5 dicembre ma io sono tornata in Canada e sono stata presa dal lavoro per via della pandemia di Covid e sono riuscita a condividere questa gioia sui social solo ora".