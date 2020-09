È in corso in questi minuti a Parigi un intervento della polizia per quello che sembrerebbe un tentativo di attentato. "Attacco all'arma bianca nei pressi della ex redazione di Charlie Hebdo. Almeno 3 feriti gravi. Aggressore in fuga. Caccia all'uomo in corso": è quanto scrive il giornalista di France 24, Christophe Dansette, in un messaggio pubblicato su Twitter. La notizia è confermata anche da altri media francesi. Un tweet della polizia invita inoltre gli abitanti a tenersi lontani dalla zona di boulevard Richard Lenoir, non lontano dalla ex sede del giornale satirico Charlie Hebdo. Per l'attacco, stando alle prime informazioni che stanno circolando anche sui social, sarebbe stato usato un machete o un coltello. Sta intervenendo sul posto la polizia antiterrorismo. Radio Europe 1 riferisce che un individuo sospettato dell'attacco sarebbe stato fermato nei pressi della Bastiglia. Il sospetto sarebbe stato "fermato nella zona vicina a Place de la Bastille con numerose macchie di sangue addosso".

La polizia: state lontani dalla zona della Bastiglia – Secondo quanto riferito inizialmente da Bmftv sarebbero due le persone in fuga cui la polizia antiterrorismo sta dando la caccia in questi minuti. Un tweet la prefettura invita gli abitanti a tenersi lontani dalla zona di boulevard Richard Lenoir. L'intero quartiere, vicino alla Bastiglia, è al momento transennato. Blindate scuole e uffici pubblici: bambini e ragazzi delle scuole del quartiere sono stati confinati negli edifici. I genitori degli studenti delle scuole attorno alla Bastiglia sono stati avvisati di non cercare di andare a prendere i figli fin quando l'allerta non sarà cessata. L'ex redazione del settimanale satirico "Charlie Hebdo" già nel 2015 fu colpito da un attentato terroristico. Quel giorno, 12 persone vennero trucidate sotto i colpi dei fratelli Kouachi.

Quattro feriti, due sono gravi – Il primo ministro francese Jean Castex ha confermato l'attacco all'arma bianca avvenuto a Parigi, non lontano dall'ex redazione del settimanale Charlie Hebdo, annunciando 4 feriti, di cui due in modo grave. Tra le persone ferite ci sarebbe anche una donna. Castex ha detto che si recherà alla riunione di emergenza presso il ministero dell'Interno. La prefettura della polizia di Parigi ha spiegato ai microfoni di "France Television" che due uomini sono in fuga.

Due feriti dipendenti di un'agenzia di stampa – Due dei feriti sono dipendenti dell'agenzia Première ligne, che è rimasta nell'edificio in cui sorgeva anche la redazione di Charlie Hebdo. Secondo quanto si apprende, i due – addetti alla produzione – erano usciti in pausa per fumare una sigaretta quando sono stati attaccati, probabilmente con un machete. I giornalisti di Première ligne furono i primi a diffondere, dopo l'attentato a Charlie Hebdo, le immagini dei due killer in fuga.

Sulla scena dell'attacco anche un pacco sospetto – Sul luogo dell'attacco, nella rue Nicolas Appert, è stato avvistato anche un pacco sospetto, secondo quanto si apprende dalla polizia. Se ne ignora il contenuto, sono al lavoro gli artificieri.