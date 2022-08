Papa cita morte Dugina: “Guerra è pazzia, pagano innocenti e chi commercia armi è delinquente” Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’Udienza Generale. “Gli innocenti pagano la guerra. Gli innocenti. Pensiamo a questa realtà e diciamoci uno all’altro: la guerra è una pazzia”.

A cura di Biagio Chiariello

“Penso a tanta crudeltà, a tanti innocenti che stanno pagando la pazzia, la pazzia, la pazzia di tutte le parti perché la guerra è una pazzia e nessuno che è in guerra può dire ‘no, io non sono pazzo’, la pazzia della guerra”. Lo ha detto oggi 24 agosto Papa Francesco al termine dell’Udienza Generale. Il riferimento è all'omicidio di Darya Dugina, figlia dell'intellettuale ultranazionalista Alexander, uccisa in un attentato.

Gli innocenti pagano la guerra. Gli innocenti. Pensiamo a questa realtà e diciamoci uno all’altro: la guerra è una pazzia. E coloro che guadagnano con la guerra, sia con il commercio delle armi sono dei deliquenti, che ammazzano l’umanità” ha detto Bergoglio.

“Penso – ha scandito il Pontefice al termine della consueta Udienza generale del mercoledì – a quella povera ragazza volata in aria per una bomba che era sotto il sedile della macchina a Mosca. Gli innocenti pagano la guerra. Gli innocenti. Pensiamo a questa realtà diciamoci uno all’altro: la guerra è una pazzia”.

Papa Francesco ha poi voluto ricordare i sei messi dallo scoppio della guerra in Ucraina. “Rinnovo – ha continuato il Papa – l’invito a implorare al Signore la pace per l’amato popolo ucraino che da sei mesi, oggi, patisce l’orrore della guerra. Auspico che si intraprendano passi concreti per mettere fine alla guerra e scongiurare il rischio di un disastro nucleare a Zaporiyia”.