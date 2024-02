Panico in autostrada, l’aereo precipita e viene avvolto dalle fiamme: due morti La tragedia vicino Naples, in Florida (USA). A seguito di un’avaria al motore, un piccolo aereo è precipitato direttamente sulla Interstate 75, in direzione Fort Lauderdale, in quel momento trafficata di auto. Morti pilota e co-pilota. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Due persone sono morte in un incidente aereo avvenuto venerdì scorso in Florida, negli USA, a seguito di un tentativo di atterraggio di emergenza di un piccolo jet privato su un’autostrada, la Interstate 75, in direzione Fort Lauderdale. L'aereo si è schiantato contro due veicoli e ha finito per bloccare il traffico vicino all'uscita di Pine Ridge Road, nella contea di Collier, lungo quella che è conosciuta come Alligator Alley.

La tragedia è avvenuta pochi istanti dopo che i piloti dell'aereo precipitato avevano detto a un controllore del traffico aeroportuale che il jet Bombardier Challenger 600, partito dall'Ohio e si stava dirigendo a Naples, "non avrebbe preso la pista" dopo aver perso entrambi i motori, ha riferito l'Associated Press, sulla base della registrazione della conversazione tra il pilota e la torre di controllo.

"Eravamo a pochi metri da quell'auto davanti a noi. L'ala" dell'aereo "l'ha polverizzata", ha riferito Brianna Walker. La vettura davanti alla sua è poi finita contro un muro. La donna era insieme ad una sua amica ed è riuscita a fermarsi prima dello schianto.

La polizia autostradale della Florida ha riferito che l'aereo ha colpito anche un camioncino sull'autostrada.

"L'aereo era sopra le nostre teste a pochi centimetri", ha detto. "Ha svoltato tutto a destra e poi ha sbandato attraverso l'autostrada". Subito dopo ha visto "un'esplosione di fiamme" seguita "da un forte scoppio". "Sembra irreale, come un film", ha detto la ragazza . "Eravamo a pochi secondi dalla nostra morte..." ha ammesso.