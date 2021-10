Panama, sparatoria alla festa di Halloween a tema Squid Game: 5 morti e 7 feriti Il weekend di Halloween si è chiuso con una tragedia a Panama. In un locale che aveva organizzato una festa a tema “Squid Game” cinque persone sono state uccise e sette sono rimaste ferite. Altri tre corpi sono stati poi trovati in una discarica. Secondo la polizia tutto rientra in una guerra tra bande.

A cura di Susanna Picone

Le immagini nella discoteca teatro della sparatoria

Weekend di Halloween drammatico a Panama. In occasione della festa di Halloween una discoteca nel quartiere di Santa Ana ha organizzato una festa a tema "Squid Game” – la popolare serie tv sudcoreana – durante la quale cinque persone sono state colpite e uccise. Altre sette persone, secondo la ricostruzione dei media locali, sono rimaste ferite e tre corpi sono stati poi trovati in una discarica. Secondo i media locali che citano fonti della polizia locale, tutto è accaduto a causa di una guerra tra bande. Il pubblico ministero, Rafael Baloyes, ha riferito che tutto è iniziato durante la festa quando un uomo ha sparato indiscriminatamente contro presunti membri della banda rivale chiamata "Los Galaácticos”. Questi hanno risposto agli spari. In alcuni video diffusi dalla televisione locale si sente il rumore degli spari. Una persona è morta sul colpo, altre quattro dopo il ricovero in ospedale. Una delle vittime sarebbe la persona che per primo ha aperto il fuoco sparando sulla folla. Almeno due persone sono finite in manette dopo la sparatoria: tra queste il fratello di una delle vittime dell'attacco, sarebbe stato trovato con un'arma da fuoco. La polizia ha spiegato che molte delle persone coinvolte nella sparatoria avevano già precedenti penali e ferite da arma da fuoco a causa di incidenti precedenti.

Il poliziotto Ricaurte De La Espada ha ricostruito l’accaduto

Poche ore dopo i fatti e l’intervento della polizia nel locale altre tre persone sono state trovate morte in una discarica di Panama City. Tutti e tre erano stati giustiziati: i corpi, secondo quanto emerso, sono stati trovati legati e con un sacco nero sulla testa. Al momento non è ancora chiaro un eventuale collegamento tra i due fatti.