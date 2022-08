Pagati per dormire in pigiama: azienda cerca “dormiglioni di professione” Un’azienda di materassi di New York, Casper, cerca “dormiglioni di professione”: sul sito ufficiale è stata pubblicata un’offerta di lavoro indirizzata a tutti coloro che hanno “capacità di dormire eccezionale” e un “desiderio di dormire il più possibile.

A cura di Ida Artiaco

Pagati per dormire. Ed anche profumatamente, anche se per il momento la cifra è top secret. È questa l'ultima offerta di lavoro dei sogni pubblicata da una azienda di New York, Casper, leader nel commercio di materassi, che sta cercando qualcuno che letteralmente dorma per lavorare.

Il profilo ricercato è quello del "Caspers sleeper", il cui compito sarà quello di dormire "nei nostri negozi e in ambienti inaspettati nel mondo", secondo l'annuncio pubblicato sul sito ufficiale dell'azienda.

Sfortunatamente, precisa la CNN, ci sarà del lavoro da fare anche quando i dipendenti saranno svegli. Vale a dire, dovranno creare contenuti da condividere sui social media condividendo la loro esperienza come "dormiglioni professionisti".

Chiunque è interessato, dai 18 anni in su, può inviare la propria candidatura compilando il form online entro l'11 agosto.

Il candidato ideale, si legge nell'offerta di lavoro, dovrebbe avere una "capacità di dormire eccezionale", un "desiderio di dormire il più possibile" e, naturalmente, la "capacità di dormire nonostante qualsiasi cosa".

Oltre ad essere pagati per dormire, i candidati selezionati apprezzeranno la possibilità di indossare il pigiama per lavorare, i prodotti Casper gratuiti limitati e la flessibilità di un orario part-time.

È questo solo l'ultima offerta di lavoro dei sogni degli ultimi giorni. Si ricordi la posizione di "libraio scaldo" in un resort alle Maldive, pagato con il soggiorno per un anno in una suite dal valore di oltre 36mila dollari a notte, o quella di Chief Candy Officer aperta da un'azienda dolciaria canadese: ben 80mila dollari all'anno per assaggiare dolci e caramelle stando comodamente seduti sul divano di casa.