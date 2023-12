Paga 300 euro per lanciarsi da oltre 200 metri e fare bungee jumping, turista si sente male e muore La vittima è un turista giapponese di 56 anni che, con altri amici, domenica pomeriggio stava tentando l’esperienza del bungee jumping più alto del mondo sulla torre di Macao, in Cina.

Doveva essere un momento adrenalinico della sua vacanza ma il bungee jumping da oltre duecento metri di altezza di un turista giapponese in Cina si è trasformato in tragedia. L’uomo si è sentito male dopo essersi lanciato dalla torre di Macao, sulla costa meridionale della Cina, ed è morto poco dopo in ospedale a causa del malore.

La tragedia nel pomeriggio di domenica, ora locale, dopo che l’uomo si è lanciato dalla torre altra oltre 230 metri legato a una fune. La vittima è un turista giapponese di 56 anni che con altri amici stava tentando l’esperienza del bungee jumping più alto del mondo. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, dopo il salto con la corda elastica e il recupero da parte degli addetti, l’uomo avrebbe iniziato ad avere fiato corto.

Sul posto è stato richiesto l’intervento dei sanitari e il cinquantaseienne è stato immediatamente trasportato all'ospedale Conde S. Januário di Macao per le cure d'urgenza. Nonostante l’intervento dei medici, però, l’uomo è deceduto poco dopo senza più riprendersi.

La società che gestisce il frequentato impianto ha affermato che è in corso un'indagine su quanto accaduto. La stessa ditta assicura che, prima di saltare giù dalla torre, ai clienti viene chiesto di rivelare eventuali condizioni mediche tra cui malattie cardiache, ipertensione, diabete o precedenti interventi chirurgici.

Per salire sulla torre di Macao, alta 338 metri, e lanciarsi dalla piattaforma elastica posta a 233 metri circa di altezza, i turisti devono pagare un biglietto di oltre 320 euro. La struttura offre una serie di servizi come ristoranti, cinema e negozi vari. I due ponti di osservazione inoltre offrono viste a 360 gradi dell'intera penisola di Macao, Taipa e Coloane. L’azienda ricorda che ha effettuato oltre quattro milioni di lanci riusciti, vantando un "record di sicurezza perfetto".