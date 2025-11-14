Orrore nel Regno Unito: ragazza di 17 anni uccisa in casa, ferita una donna. Il killer sarebbe un 18enne

Una 17enne è stata uccisa e una donna ferita gravemente a Cefn Fforest, nel Regno Unito. Arrestato un 18enne. La polizia indaga e rassicura i residenti, area transennata.

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta e una donna di 38 anni seriamente ferita in un’abitazione di Wheatley Place, nel Regno Unito. Secondo quanto riferito dalla polizia di Gwent, un giovane di 18 anni originario di Newbridge è stato arrestato poco dopo con l’accusa di omicidio e tentato omicidio. Le autorità ritengono che non vi siano altre persone coinvolte.

L’allarme è scattato intorno alle 7:15 ora locale. Sul posto sono intervenute ambulanze e due elicotteri dell’elisoccorso, ma per la minorenne non c’è stato nulla da fare. La donna ferita è stata trasportata in ospedale, dove rimane sotto osservazione. Nelle ore successive, la zona è stata transennata e la presenza delle forze dell’ordine è aumentata visibilmente. Agenti armati hanno messo in sicurezza l’area, mentre la scientifica ha iniziato un meticoloso sopralluogo all’interno della casa, entrando e uscendo con attrezzature specialistiche. Un’unità cinofila ha controllato il perimetro esterno, alla ricerca di ulteriori indizi.

Il sovrintendente detective Philip O’Connell ha assicurato che le indagini proseguiranno senza sosta: “Comprendiamo la preoccupazione della comunità. I residenti noteranno una maggiore presenza di agenti nei prossimi giorni. Chiunque abbia visto o sentito qualcosa, per quanto possa sembrare irrilevante, ci contatti”. Le autorità non hanno rilasciato ulteriori dettagli sulle vittime né sul movente.