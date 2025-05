video suggerito

Orrore in Messico, candidata sindaca uccisa durante un comizio: l'omicidio in diretta Facebook L'uccisione della candidata alle elezioni locali Yesenia Lara Gutiérrez, 49 anni, è avvenuta durante un suo comizio, in cui hanno perso la vita altre 4 persone.

A cura di Dario Famà

Saluti, sorrisi, canti e un clima di festa bruscamente interrotti da una violenta sparatoria. Domenica a Texistepec, nello stato di Veracruz nel sud-est del Messico, è stata assassinata la candidata sindaca Yesenia Lara Gutiérrez durante un comizio elettorale. A morire nell'attentato anche le quattro persone che accompagnavano la donna di 49 anni, mentre sarebbero tre i feriti.

Secondo quanto riportato dalla CNN, la tragedia è stata registrata su Facebook, dal momento che la politica stava pubblicando la diretta dell'evento. Nel filmato si vede Gutiérrez, esponente del partito di sinistra e di governo "Morena", ringraziare i suoi sostenitori, quando, ad un certo punto, si sentono 20 colpi d'arma da fuoco, che hanno fatto disperdere la folla.

Attualmente non è chiaro chi sia stato l'autore e non si conoscono le motivazioni che hanno portato al delitto. Dell'assassinio ha parlato la governatrice del Veracruz Rocío Nahle, che ha identificato in una delle vittime anche la figlia di Gutiérrez. Il giorno seguente è intervenuta anche la presidente messicana Claudia Sheinbaum, la quale ha condannato l'omicidio e ha assicurato: "Ci stiamo coordinando con il Segretariato della Sicurezza e della Protezione cittadina e con la governatrice Nahle".

I punti focali su cui Gutiérrez aveva impostato la propria campagna elettorale erano il libero accesso ai servizi, l'acqua potabile, l'energia elettrica e la promozione delle energie rinnovabili.

Gli episodi di violenza politica non sono una novità in Messico, basti pensare che l'anno scorso è stato segnato il record di 660 attacchi. Per quanto riguarda le elezioni locali di quest'anno, che si terranno il 1° giugno e riguarderanno oltre 200 comuni del Veracruz, non si tratta del primo omicidio commesso.

Il 29 aprile, infatti, a perdere la vita è stato Germán Anuar Valencia, anch'egli presentatosi alla competizione elettorale con il partito di governo. In seguito alla sua uccisione, sono stati 57 i candidati a chiedere maggiore protezione, ma non sappiamo se Gutiérrez fosse tra questi.