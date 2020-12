in foto: Immagini di repertorio

Orrore in Francia, dove il cadavere in avanzato stato di decomposizione di una donna è stato trovato martedì sera – 22 dicembre – in una casa di Violaines, vicino a Béthune (Pas-de-Calais). Come riferisce La Voix du Nord è stato suo figlio di undici anni due sere fa a dare l'allarme alla polizia; a quanto pare il ragazzino sarebbe rimasto per due settimane accanto al corpo della donna prima di chiamare le forze dell'ordine. Il medico legale che ha ispezionato il cadavere ha infatti indicato che la morte sarebbe risalita a "più di quindici giorni fa". Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta e l'ipotesi privilegiata dagli inquirenti è che la donna si sia tolta la vita, anche se nessun'altra tesi è stata al momento scartata. “Siamo all'inizio delle indagini. Non escludiamo alcun indizio ”, ha detto la polizia al quotidiano Voix du Nord, sostenendo che la donna potrebbe essere morta per un malore ma anche in seguito a un atto violento. Insomma, si brancola ancora nel buio e solo un'autopsia, che verrà eseguita nei prossimi giorni, chiarirà con precisione la data e l'origine del decesso.

"È una storia molto triste che coinvolge un'intera famiglia e anche la nostra comunità", ha commentato il sindaco di Violaines, non aggiungendo però altro in attesa che l'esame autoptico stabilisca le esatte cause della morte della donna. La notizia secondo cui il ragazzino di undici anni sarebbe rimasto per più di due settimane accanto al cadavere della madre prima di dare l'allarme alla polizia – e per di più a ridosso delle feste di Natale, quando le famiglie si riuniscono – ha suscitato profondo scalpore in tutta la Francia, che sta seguendo la vicenda con grande emozione.