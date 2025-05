video suggerito

Ora l'Ucraina può attaccare in Russia, tolto limite di gittata delle armi inviate a Kiev, Mosca: "Pericoloso" Ora l'Ucraina potrebbe attaccare anche obiettivi militari in Russi. Lo ha annunciato il cancelliere tedesco Merz, il quale però voluto dire se ciò significhi che la Germania fornirà missili da crociera Taurus all'Ucraina. Il Cremlino: "Decisione piuttosto pericolosa".

A cura di Annalisa Cangemi

Svolta nella guerra tra Mosca e Kiev. Germania, Regno Unito, Francia e Stati Uniti hanno revocato le restrizioni sulla gittata delle armi fornite all'Ucraina. Ad annunciarlo è stato il Cancelliere tedesco Friedrich Merz intervenendo all'Europaforum di Wdr.

"Non ci sono più restrizioni sulla Gittata delle armi consegnate all'Ucraina. Né dagli inglesi, né dai francesi, né da noi. Nemmeno dagli americani", ha dichiarato Merz al Wdr Europaforum. L'Ucraina ora può anche difendersi, ad esempio, attaccando posizioni militari in Russia…cosa che non faceva qualche tempo fa, salvo alcune eccezioni. Ora può farlo", ha spiegato il cancelliere tedesco. "Un Paese che può difendersi solo da un attacco sul proprio territorio non si difende adeguatamente", ha spiegato.

Il nuovo cancelliere non ha tuttavia specificato se le sue osservazioni avranno un impatto sulle future consegne di armi da Berlino all'Ucraina, in particolare sui missili a lungo raggio Taurus. Sotto il precedente governo del socialdemocratico Olaf Scholz, la Germania, il secondo maggiore fornitore di aiuti militari all'Ucraina, si era rifiutata di fornire i missili Taurus, temendo un'escalation delle tensioni con la Russia.

Prima di assumere l'incarico di cancelliere all'inizio di maggio, Friedrich Merz si era detto favorevole alla consegna di questi missili con una gittata di oltre 500 km, che consentirebbero di penetrare in profondità nel territorio russo. Ma da allora è stato più ambiguo, sottolineando che non avrebbe più fornito dettagli sulle armi che avrebbe inviato in Ucraina, per ragioni strategiche, in modo da non dare informazioni a Mosca. Finora la Germania non ha fornito all'Ucraina armi con una gittata superiore a circa 70 chilometri. Gli alleati europei continueranno a fare "tutto ciò che è in loro potere per continuare a sostenere militarmente l'Ucraina", ha assicurato in generale Merz.

La reazione del Cremlino dopo l'annuncio di Merz sulle armi

Il Cremlino ha definito "piuttosto pericoloso" l'annuncio del cancelliere tedesco Friedrich Merz, a proposito della rimozione del imiti di gittata per le armi consegnate all'Ucraina da parte degli alleati occidentali. "Se queste decisioni fossero realmente messe in atto, sarebbero in assoluto contrasto con le nostre aspirazioni di raggiungere un accordo politico. Si tratta quindi di una decisione piuttosto pericolosa", ha affermato Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo, in un video trasmesso dai media russi. Questa svolta sulle armi quindi sarebbe in contrasto con le aspirazioni di Mosca di raggiungere una soluzione politica.