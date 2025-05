Ucraina, Trump contro Putin: “È impazzito”. E attacca Zelensky: “Smetta di parlare, crea problemi”

video suggerito

A cura di Giulia Casula

Donald Trump va all'attacco del presidente russo dopo il massiccio attacco contro Kiev dell'ultimo fine settimana. "È impazzito. Sta uccidendo molte persone. Missili e droni contro le città in Ucraina per nessuna ragione", ha scritto sul suo social Truth.

"Ho sempre avuto un buon rapporto con Putin, ma gli è successo qualcosa. È completamente impazzito", ha detto il presidente americano, che ha lanciato un avvertimento nei confronti del Cremlino. "Ho sempre detto che voleva tutta l'Ucraina, non solo una parte, e forse sta iniziando a rivelarsi giusto, ma se lo fa porterà alla caduta della Russia", ha avvertito.

Le dichiarazioni di Trump sono una reazione all'inasprimento dei bombardamenti russi, che nella notte tra sabato e domenica, secondo fonti ucraine, hanno provocato oltre una dozzina di morti, di cui quattro nella regione di Kiev, e circa sessanta feriti. Gli attacchi sono stati sferrati con missili, almeno 69 a quanto si apprende, e quasi duecento droni.

I raid russi hanno acuito nuovamente le tensioni tra i due Paesi, tra i quali era in corso un importante scambio di prigionieri, minando i negoziati per un cessate il fuoco. Le ultime mosse di Mosca non sono piaciute al tycoon, che ha rivolto un attacco frontale al leader russo. Trump tuttavia, non ha risparmiato critiche nemmeno a quello ucraino. Volodymyr Zelensky "non fa un favore al suo Paese parlando come fa. Tutto quello che esce dalla sua bocca crea problemi. Non mi piace, è meglio che smetta", ha afferma su Truth. . "Questa è una guerra che non sarebbe mai iniziata se fossi stato presidente", ha aggiunto. "Questa è la guerra di Zelensky, Putin e Biden, non di ‘Trump'. Io sto solo cercando di spegnere gli orribili incendi appiccati da una grave incompetenza e dall'odio".

Nella serata di ieri, incontrando i giornalisti prima di imbarcarsi sull'Air Force One per tornare a Washington, l'inquilino della Casa Bianca aveva già diretto dure critiche a Putin. Trump si era detto "per nulla soddisfatto" della condotta del Cremlino: "Non mi piace affatto quello che Putin sta facendo. Sta uccidendo molta gente e non so cosa gli sia successo. Lo conosco da tanto tempo, siamo sempre andati d'accordo. Ma ora lancia razzi sulle città, uccide civili, e questo non mi va giù. Stiamo parlando e intanto bombarda Kiev e altre città. Non mi piace per niente", aveva spiegato.

Il presidente americano aveva aggiunto di stare "assolutamente" prendendo in considerazione ulteriori sanzioni contro la Russia, come auspicato da Zelensky, ribaltando quanto detto precedentemente, quando aveva escluso l'ipotesi di ritorsioni ritenendo che "ci fosse una possibilità" di progresso sulla strada verso la pace. Ora Trump, potrebbe valutare una reazione di forza da parte degli Stati Uniti. "Vedremo cosa farò. Non mi piace quello che sta facendo. Neanche un po'. È come se fosse cambiato", ha concluso.