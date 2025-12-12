Operai rompono tubature del gas, l’esplosione improvvisa in un video: “Sembrava film di guerra”

L’esplosione ha distrutto completamente un’abitazione danneggiandone altre tre e ferendo sei persone nella cittadina di Hayward, in California. La deflagrazione ripresa in un video dei vicini.

“Era come se stessimo guardando un video di guerra" così i residenti di Hayward, in California, hanno descritto la terribile esplosione causata da una fuga di gas che ieri ha distrutto completamente un’abitazione danneggiandone altre tre nella cittadina a sud-est di San Francisco dove sei persone sono rimaste ferite. La deflagrazione, avvenuta poco dopo le 9.30 di giovedì, è stata ripresa dalla telecamera di un campanello della casa di fronte e mostra la potenza dello scoppio.

“Ha tremato tutto e attorno a noi pioveva ogni cosa” hanno raccontato i residenti descrivendo una scena che per puro caso non ha avuto un bilancio drammatico. A causare lo scoppio la rottura di un tubo del gas da parte di una ditta edile che lavorava in zona. La Pacific Gas and Electric che gestisce gli impianti in zona, era stata avvertita in mattinata e aveva interrotto il flusso di gas intorno alle 9:25, ma circa dieci minuti dopo è avvenuta l'esplosione.

I vigili del fuoco della contea di Alameda, primi a intervenire sul posto, hanno affermato che due delle sei persone ferite sembravano essere operai edili che si trovavano in strada quando è avvenuta l'esplosione. L'ospedale ha confermato che una delle tre ancora ricoverate è in gravi condizioni. L’esplosione ha innescato anche alcuni incendi che hanno richiesto l'intervento di decine di pompieri. I soccorritori hanno lavorato a lungo alla ricerca dei eventuali vittime tra le macerie ma hanno dovuto agire con cautela perché erano stati danneggiati anche i fili dell’alta tensione. "Quando hanno spento l'incendio, hanno sentito delle scosse elettriche mentre entravano in alcune case", ha detto il portavoce spiegando che hanno dovuto far fronte alla caduta dei cavi elettrici sulle case della zona.

PG&E ha spiegato che è stata inizialmente informata che una condotta del gas sotterranea era stata colpita intorno alle 7.35 durante dei lavori. La condotta danneggiata ha causato la fuoriuscita di gas in diversi punti. Le squadre di tecnici hanno lavorato per isolare le strutture interessate e il flusso di gas è stato completamente interrotto intorno alle 9:25. Circa 10 minuti dopo, un'esplosione è scoppiata nella zona, provocando un incendio strutturale. Sul caso è stata avviata una indagine approfondita per ricostruire i fatti.