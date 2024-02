Onu impotente davanti a guerre, Guterres: “Era di caos, ora costruire la pace è atto radicale e vitale” “In questo momento difficile dove tutti sembrano contro tutti, la pace è la più grande responsabilità dell’umanità. La pace è un grido di battaglia. È un invito all’azione” ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, sottolineando la necessità di riformare il Consiglio di sicurezza Onu per superare lo stallo che si è creato e che impedisce alle Nazioni Unite di agire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"L'Onu è stata fondata sulla ricerca della pace. La pace è la nostra ragion d'essere. Eppure nel mondo di oggi la cosa che manca in modo più drammatico è la pace. Il nostro mondo sta entrando in un’era di caos per questo oggi costruire la pace è un atto consapevole, coraggioso e persino radicale. È la più grande responsabilità dell'umanità" lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, esortando tutti i membri dell'Onu a collaborare per porre fine alla proliferare dei conflitti a livello mondiale.

"C’è così tanta rabbia e odio nel nostro mondo oggi. Sembra che ogni giorno e ad ogni passo sia la guerra. Terribili conflitti stanno uccidendo e mutilando civili in numeri record. Guerre di parole. Guerre per il territorio. Guerre culturali. Nel frattempo, sempre più famiglie restano indietro. Sempre più paesi stanno affogando nel debito. Sempre più persone perdono fiducia nelle istituzioni e fiducia nel processo politico. La pace è la via d’uscita da queste crisi interconnesse. La pace è più di una nobile visione. La pace è un grido di battaglia. È un invito all'azione. Il nostro obbligo è agire insieme per la pace in tutte le sue dimensioni" ha aggiunto Guterres davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York presentando le sue priorità per il 2024.

"Se i paesi adempissero ai loro obblighi ai sensi della Carta, il diritto di ogni persona ad una vita di pace e dignità sarebbe garantito. Ma i governi stanno ignorando e minando i principi stessi del multilateralismo, senza alcuna responsabilità. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite – la piattaforma principale per le questioni di pace globale – è bloccato da spaccature geopolitiche. Non è la prima volta che il Consiglio è diviso ma la spaccatura odierna è più profonda e pericolosa. Durante la Guerra Fredda, meccanismi consolidati aiutavano a gestire le relazioni tra le superpotenze. Nel mondo multipolare di oggi tali meccanismi mancano. E così il nostro mondo sta entrando in un’era di caos" ha proseguito il segretario generale dell'Onu nel suo discorso, chiedendo una riforma del Consiglio di Sicurezza che possa dare una svolta alle decisioni Onu.

"I risultati di questa situazione li stiamo vedendo: un gioco tutti contro tutti pericoloso e imprevedibile, nella totale impunità. Dopo decenni di disarmo nucleare, gli Stati sono in competizione per rendere i propri arsenali nucleari più veloci e più accurati. Nuovi potenziali ambiti di conflitto e armi da guerra vengono sviluppati senza barriere, creando nuovi modi per uccidersi a vicenda e per consentire all’umanità di annientarsi" ha sottolineato Guterres.

Alla base della Nuova Agenda per la Pace proposta dal segretario generale, dunque, il rafforzamento e il rinnovo delle strutture globali di pace e sicurezza ma anche progressi nel campo della giustizia climatica e la Riforma del sistema finanziario internazionale. "Innanzitutto però il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite deve essere in grado di prendere decisioni e attuarle. E deve diventare più rappresentativo. È del tutto inaccettabile che il continente africano sia ancora in attesa di un seggio permanente. Anche i metodi di lavoro del Consiglio devono essere aggiornati affinché possa compiere progressi, anche quando i membri sono nettamente divisi" ha detto Guterres.

"Il perseguimento della pace è il più essenziale di tutti gli sforzi umani. La pace può realizzare meraviglie che le guerre non potranno mai realizzare. La pace è la più grande responsabilità dell’umanità. In questo momento difficile e diviso, rispettiamo questo obbligo per le generazioni attuali e future. Non rinuncerò mai a lottare per la pace" ha concluso Guterres.