Olanda, prende in ostaggio diverse persone in un caffè a Ede: avrebbe con sé ordigni esplosivi Un uomo ha preso in ostaggio alcune persone in un locale nella cittadina di Ede. Tre sono stati poi liberati. Diverse case nel centro cittadino sono state evacuate e la zona bloccata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

96 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diverse persone sono state prese in ostaggio in un caffè nella città olandese di Ede. Lo riferisce la polizia, che sta evacuando le abitazioni nei pressi del locale. Secondo i media locali, l'autore del sequestro avrebbe detto di essere in possesso di ordigni esplosivi. Le forze dell’ordine sono schierate sul posto e sono all’opera anche gli artificieri.

Secondo le prime informazioni, numerose abitazioni nelle immediate vicinanze sono state evacuate per assicurare la sicurezza dei cittadini. È stata bloccata temporaneamente anche la circolazione ferroviaria tra Barneveld-Zuid e Ede-Wageningen.

Il locale coinvolto si chiama Petticoat Cafe: è un disco pub noto, si trova nel centro di Ede, non lontano dalla stazione ferroviaria.

In alcuni video diffusi su X, si vedono i robot artificieri all'opera in una delle stradine nei pressi del caffè dove si è barricato l'uomo con gli ostaggi.

Non si sa quante persone siano state prese in ostaggio, ma la polizia ha comunicato che in tre sono stati poi liberati.

La polizia ha affermato su X che "al momento" non vi è ancora alcun segno di "motivazione terroristica" nella presa di ostaggi a Ede. "Vediamo che ci sono molte domande sul movente. Al momento non vi è alcuna indicazione di un movente terroristico", ha detto la polizia in un comunicato.

Non si conoscono né l'identità, né il presunto movente del sequestratore, che sarebbe solo. Alcune fonti riferiscono che sarebbe entrato in azione "mascherato" e che appunto avrebbe detto di avere con sé degli esplosivi.

Le immagini che circolano della scena di Ede, città a 85 chilometri (53 miglia) a sud-est di Amsterdam, mostrano la polizia e i vigili del fuoco per le strade in un’area isolata. Il comune ha dichiarato che tutti i negozi del centro di Ede rimarranno chiusi.

Articolo in aggiornamento