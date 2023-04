“Oh no”: Erdogan ha un malore e si ammutolisce in diretta tv, cancellati tutti gli impegni Erdogan stava rispondendo alle domande dei giornalisti durante un programma televisivo in diretta quando improvvisamente non è riuscito più a parlare. Un silenzio davanti alla telecamera che è durato circa 15 secondi e che ha fatto temere per la sua salute. Poi le scuse: “A riposo su consiglio del medico”

A cura di Antonio Palma

Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha cancellato tutti gli impegni elettorali di oggi dopo aver accusato un improvviso malore durante una diretta tv in cui era impegnato nelle scorse ore in vista della tornata elettorale. Erdogan martedì sera stava rispondendo alle domande dei giornalisti durante un programma televisivo in diretta sull'emittente UlkeTv quando improvvisamente non è riuscito più a parlare. Un silenzio improvviso davanti alla telecamera che è durato circa 15 secondi.

L’inquadratura ha subito staccato dal suo volto per riprendere il giornalista che lo intervistava. A questo punto si sono udite le parole fuori campo "Oh oh no no", prima che trasmissione fosse interrotta per diverse decine di minuti. Attimi di incertezza sulla sorte del Presidente turco che hanno inevitabilmente destato preoccupazione per la salute di Erdogan.

Lo stesso Presidente turco, dopo circa venti minuti di pausa, però è riapparso in video scusandosi per il malore. Erdogan, apparso molto stanco e provato, ha spiegato di aver avuto l’influenza nei giorni scorsi e che la campagna elettorale e i tanti impegni non gli avrebbero permesso di riprendersi completamente.

“Durante la campagna elettorale ho avuto un forte raffreddore. Ho pensato che saremmo stati fraintesi se avessimo annullato il programma. Ho detto, abbiamo promesso e ora andremo. Certo, di tanto in tanto incontriamo situazioni del genere in queste intense giornate di lavoro” ha dichiarato Erdogan, scusandosi prima di abbandonare lo studio.

In base a quanto reso noto oggi, Erdogan è stato vittima di una congestione. "Purtroppo a causa dei troppi impegni dovuti alla campagna elettorale il presidente ha avuto un malore intestinale e il medico ha ritenuto opportuno consigliare riposo", ha reso noto questa mattina uno dei dirigenti del partito Numan Kurtulmus. Il presidente turco ha cancellato il programma odierno e "rimarrà a riposo su consiglio del medico".