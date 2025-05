video suggerito

Oggi la telefonata Trump-Putin, il leader russo: "Abbiamo la forza per continuare la guerra in Ucraina" Dopo il fallimento dei negoziati di Istanbul è atteso per oggi un dialogo telefonico tra Donald Trump e Vladimir Putin. Intanto la Russia intensifica gli attacchi in Ucraina e annuncia: "Abbiamo forze e mezzi sufficienti per portare a termine ciò che è stato avviato nel 2022".

A cura di Davide Falcioni

La Russia ha sferrato ieri uno dei più massicci attacchi con droni dall’inizio del conflitto, colpendo l’Ucraina con circa 273 velivoli esplosivi senza pilota nell'arco di una giornata. Il bombardamento, che ha provocato la morte di una donna e il ferimento di diversi civili, è stato interpretato da Kiev come un segnale di forza lanciato da Mosca alla vigilia dell'attesissimo colloquio, previsto per oggi, tra il presidente Donald Trump e il leader del Cremlino Vladimir Putin.

L’attacco è avvenuto a poche ore dall’annuncio di Trump, che sabato scorso ha dichiarato l’intenzione di parlare sia con Putin che con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, oltre che con i vertici della NATO. Zelensky ha già dato il suo consenso a un cessate il fuoco immediato e senza condizioni. Mosca, invece, continua a procrastinare, avanzando precondizioni che l’Ucraina considera inaccettabili.

Nel frattempo, lo stesso Zelensky si è recato ieri a Roma per incontrare il vicepresidente statunitense JD Vance, in quello che è stato il primo confronto diretto dopo le tensioni emerse durante l’incontro alla Casa Bianca di febbraio. L'attenzione tuttavia è tutta per la telefonata prevista tra Trump e Putin di oggi, una conversazione che è stata anticipata ieri da quelle tra il leader statunitense e i leader europei di Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia.

Come ha riferito Downing Street in una nota i capi di Stato e di governo "hanno discusso della situazione in Ucraina e del costo catastrofico della guerra per entrambe le parti". "Prima della telefonata tra il presidente Trump e il presidente Putin, i leader hanno discusso della necessità di un cessate il fuoco incondizionato e della necessità che il presidente Putin prenda sul serio i colloqui di pace". Dopo il fallimento dei colloqui tra Kiev e Mosca di venerdì in Turchia, i capi di Stato e di governo "hanno discusso anche dell'uso di sanzioni se la Russia non si impegna seriamente in un cessate il fuoco e in colloqui di pace", scrive Downing Street.

Sul fronte opposto il presidente Vladimir Putin ha rimarcato che la Russia è in grado di proseguire la guerra ancora a lungo: "Abbiamo forze e mezzi sufficienti per portare a termine ciò che è stato avviato nel 2022 con il risultato di cui abbiamo ha bisogno. E questo risultato sta eliminando le cause di questa crisi, creando le condizioni per una pace duratura e garantendo la sicurezza dello Stato russo". Intervistato da Rossiya 1, il capo del Cremlino ha dichiarato che intende tutelare gli interessi delle persone nei territori "in cui risiedono persone che considerano la lingua russa la loro lingua madre e la Russia la loro patria".