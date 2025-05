Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: oggi telefonata Trump-Putin alle 16. Mosca: “Grati a USA per mediazione”

"Sia il Regno Unito che l'Unione europea sono uniti nella convinzione di condividere una responsabilità fondamentale per la sicurezza dell'Europa. Per questo motivo ci impegniamo a proseguire i nostri sforzi comuni per raggiungere una pace globale, giusta e duratura in Ucraina, una pace che garantisca l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. La palla è ora nel campo della Russia. Insieme, intensificheremo la pressione sul presidente Putin, anche attraverso un nuovo pacchetto di sanzioni per portarlo al tavolo dei negoziati. La Russia deve accettare un cessate il fuoco incondizionato e cessare di rappresentare una minaccia per l'Ucraina e per la sicurezza europea". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, in conferenza stampa al termine del summit Ue-Gb a Londra.