Nonno e nipotina di 3 mesi morti dopo essere stati attaccati dai 7 pitbull di famiglia: “Scena brutale”

A Tullahoma (Tennessee) un uomo di 50 anni, James Alexander Smith, e la sua nipotina di 3 mesi sono stati trovati senza vita dopo essere stati attaccati dai 7 pitbull di famiglia: indagini in corso.

Dramma negli Stati Uniti, precisamente a Tullahoma (Tennessee) dove un uomo di 50 anni, James Alexander Smith, e la sua nipotina di 3 mesi sono stati trovati senza vita dopo essere stati attaccati dai 7 pitbull che avevano in casa. È successo mercoledì scorso, secondo quanto ha riferito la polizia locale.

Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato il corpo senza vita del nonno e i cani che stavano attaccando ancora la bambina. Hanno dovuto uccidere alcuni di loro per fermare l'aggressione e raggiungere le vittime.

I cani erano tutti di proprietà della famiglia. I vicini di casa hanno raccontato alla stampa locale che i pitbull avevano in passato attaccato altri animali del quartiere ma nulla di più. Indagini sono condotte dalla polizia che sta cercando di stabilire se Smith e sua nipote siano stati uccisi dall'attacco dei cani o se fossero già morti prima dell'inizio di quello che è stato definito un vero e proprio massacro. "Una scena brutale", ha detto il procuratore distrettuale pure giunto sul posto.

Brian Kirby, uno dei residenti della zona, raccontato a Fox 8 News di aver visto "una donna in mezzo alla strada che urlava", appena tornato dal lavoro. "Le ho chiesto se avesse bisogno di aiuto, ma lei è corsa verso il retro della casa", ha detto, poi nel giro di pochi istanti ha sentito arrivare le sirene.

I cani che non sono stati uccisi durante l'intervento della polizia sono stati portati via dal Controllo Animali. Le autorità non hanno ancora fatto sapere se verranno presentate accuse formali.