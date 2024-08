video suggerito

"Non sono autorizzato ad atterrare": volo Alaska Airlines Skywest costretto a cambiare direzione Ieri un aereo della Alaska Airlines/Skywest è stato costretto a cambiare direzione improvvisamente dopo che il pilota ha annunciato di non essere autorizzato ad atterrare. Una volta a Salt Lake City, è arrivato un altro pilota che ha preso il comando del mezzo e lo ha portato a destinazione.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di giovedì 15 agosto un aereo della Alaska Airlines/Skywest è stato costretto a cambiare direzione improvvisamente dopo che il pilota ha annunciato di non essere autorizzato ad atterrare. Il volo si stava avvicinando all'aeroporto di Jackson Hole, nel Wyoming quando è stata data la comunicazione.

L'aereo, come riportato dal giornale Metro.Co.Uk, è stato dirottato verso Salt Lake City, che si trova nello Utah. Il velivolo è atterrato in totale sicurezza. Un altro pilota, infatti, ha sostituito quello che invece non aveva i documenti corretti. L'aereo è quindi nuovamente decollato, questa volta verso la destinazione prevista. Sembrerebbe quindi essersi trattato di un errore burocratico.

"Il volo 3491 – hanno affermato dall'azienda Skywest – è atterrato per un breve periodo a Salt Lake City per correggere un errore burocratico che riguardava l'equipaggio di volo". Hanno quindi precisato che "tutti i piloti coinvolti erano qualificati per pilotare e far atterrare l'aereo; il volo è stato dirottato da Jackson Hole a causa di un errore amministrativo interno e per eccesso di precauzione".

Un passeggero ha poi raccontato che, appena atterrati a Salt Lake City, sono stati costretti ad aspettare circa un'ora e mezza.

Dopodiché il pilota è sceso dall'aereo e uno nuovo ha poi preso il comando e ha portato tutti quanti all'aeroporto di Jakson: "Siamo atterrati a Salt Lake City, si sono scusati di nuovo e non ci hanno dato altre informazioni, abbiamo aspettato sulla pista per circa 1 ora e mezza, poi il pilota è sceso dall'aereo (in una passeggiata della vergogna dato che la sua borsa era nella cappelliera nella parte posteriore dell'aereo) e poi un nuovo pilota da Salt Lake City è salito sull'aereo e siamo volati a Jackson", ha spiegato.