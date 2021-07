Ancora un rapimento in Nigeria, ancora decine di studenti portati via con la forza da uomini armati. Questa volta ad essere assaltato è stato un liceo cristiano protestante battista, che si trova a Kaduna, nel nord-ovest del Paese, il Bethel Baptist High School. Sono 140 gli studenti cristiano rapiti di cui si sono perse le tracce così come denunciato da un insegnante della scuola mentre 25 studenti e un altro insegnante sono riusciti a fuggire.

Il governo di Kaduna ordina la chiusura di 12 scuole

Decine tra genitori e parenti dei giovani rapiti si sono radunati all'esterno della scuola dopo aver ricevuto la drammatica notizia. "Proprio questa mattina verso le 6, ho ricevuto una telefonata in cui mi hanno detto che qualcuno ha fatto irruzione nella scuola… rapitori, e che tutti i nostri bambini sono presi, compresa mia figlia", ha detto il padre di una studentessa. Secondo quanto riportato dalla polizia l'assalto alla scuola sarebbe avvenuto durante la notte tra domenica e lunedì quando un gruppo di uomini armati ha raggiunto l'istituto e iniziato a sparare selvaggiamente mettendo in fuga le guardie di sicurezza della scuola e portando via gli studenti che sono scomparsi nella foresta insieme ai loro rapitori.

Il fenomeno dei rapimenti di massa in Nigeria

Le autorità di Kaduna hanno ordinato l'immediata chiusura della Bethel Baptist e di altre 12 scuole della zona. Questo di ieri è il decimo rapimento di massa avvenuto in una scuola negli ultimi sette mesi nel nord-ovest della Nigeria: si tratta di una vera e propria attività criminale nata a scopo estorsivo: una vera e propria industria di rapimenti di studenti (730 quelli rapiti dallo scorso dicembre ad oggi). I rapitori sono appartenenti ai gruppi criminali che terrorizzano parti del nord-ovest e del centro della Nigeria: oltre a rapire persone, attaccano villaggi e rubano bestiame. La maggior parte è spinta da motivi puramente economici, anche se alcuni hanno giurato fedeltà alle organizzazioni jihadiste nel nord-est del paese.