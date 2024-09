Nigeria, diga crolla e devasta uno zoo: coccodrilli e serpenti trascinati tra i quartieri della città

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Il crollo di una diga nello Stato nordorientale della Nigeria di Borno ha provocato gravi inondazioni nella città di Maiduguri, dove molte persone sono state costrette a rifugiarsi sui tetti delle case per non morire annegate. L'alluvione ha però investito in pieno anche lo zoo della città causando un autentico disastro: l'80 per cento degli animali del Borno State Museum Park sono morti. Alcuni sono sono riusciti a fuggire. Sui social media circolano immagini di struzzi inzuppati d’acqua che si avventurano nelle strade piene di fango.

Quello che però sta generando particolare preoccupazione tra le persone nei quartieri rimasti sott'acqua è il numero imprecisato di rettili trasportato dalla corrente all'esterno dal parco: "Alcuni animali potenzialmente letali sono stati trascinati nelle nostre comunità, animali come coccodrilli e serpenti", ha detto il direttore dello zoo Ali Abatcha Don Best. Manzo Ezekiel, portavoce della NEMA (l'agenzia nigeriana per la gestione delle catastrofi), ha assicurato in un'intervista alla CNN che si stanno compiendo degli sforzi per catturare tutti gli animali. "Credo che i responsabili dello zoo non si stiano mai riposando. Faranno del loro meglio per recuperare gli animali perché alcuni di essi potrebbero rappresentare un pericolo per le persone", ha detto.

Il cedimento della diga di Alau ha provocato la peggiore inondazione nello Stato di Borno da quando la stessa infrastruttura era collassata, 30 anni fa. Al momento del crollo, il bacino era al massimo della sua capacità a causa delle piogge insolitamente abbondanti per la stagione. Non è ancora stato comunicato il bilancio delle vittime di un'alluvione che aggrava la crisi umanitaria. Negli ultimi dieci anni il Borno soffre a causa delle violenze di Boko Haram. Il gruppo terroristico jihadista, che ha oltrepassato i confini intorno al lago Ciad, ha ucciso più di 35.000 persone e ha costretto a sfollare altri 2,6 milioni nella regione nord-orientale del Paese.