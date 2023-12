Nicole e il compagno ritrovati morti: erano scomparsi da giorni. La 18enne era incinta al nono mese Savanah Nicole Soto e Matthew Guerra sono stati ritrovati senza vita in un’auto in Texas. “Una scena del crimine davvero sconcertante”, l’ha definita il capo della polizia di San Antonio, Bill McManus. La nonna della teenager: “Era entusiasta di quel bambino che stava per arrivare, ora vogliamo sapere cosa è successo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Avrebbe dovuto partorire da un momento all'altro Savanah Nicole Soto, 18enne del Texas. L'hanno trovata morta insieme al fidanzato Matthew Guerra dopo una ricerca durata svariati giorni. Lo ha confermato un membro della famiglia martedì 26 dicembre, che ha spiegato che i due teenager sono stati trovati morti all'interno di un veicolo, fa sapere la stazione affiliata di CBS a San Antonio, KENS 5.

Il dipartimento di polizia di Leon Valley aveva denunciato la scomparsa di Savanah il 22 dicembre scorso; il giorno prima sarebbe stata programmata l'induzione al parto. Il capo della polizia di San Antonio, Bill McManus, ha parlato di una "scena del crimine davvero sconcertante" e ha ammesso che le autorità stanno accertando le possibilità che si tratti di "omicidio". Per le cause del decesso bisognerà invece aspettare il parere del medico legale.

La famigli Soto ha informato la polizia dell'ubicazione dell'auto dopo essere stata avvisata da qualcuno che l'aveva vista, e McManus ha evidenziato che il mezzo potrebbe essere stato fermo lì "anche per tre o quattro giorni".

Rachel Soto, la nonna dell'adolescente, ha detto che sua nipote era "entusiasta di accogliere" il suo bambino, che aveva decorato la sua cameretta e già scelto un nome del piccolo. "Aspettava un maschietto", ha detto la donna. "Voglio solo risposte su chi, cosa e perché – perché le è successo questo?" ha aggiunto in lacrime la signora Soto all'emittente locale.

Savanah avrebbe dovuto presentarsi in clinica per il parto indotto, ma non è mai arrivata ed era ormai una settimana oltre la data ipotizzata per la nascita del figlio.