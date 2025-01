Nessuno ha sue notizie da 5 giorni, 34enne trovata morta in casa: “Sbranata dai suoi cani”

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Foto da Facebook della vittima Anda Sasha

Una donna di 34 anni è morta nel suo appartamento vicino a Bucarest ed è stata trovata dopo diversi giorni. Quando la polizia è entrata in casa, vicino al suo corpo sono stati trovati i suoi cani, dei carlini, che per la fame avrebbero già iniziato a mangiare il corpo della donna. La vittima è Adriana Neagoe. Ora si indaga per capire cosa le sua successo.

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il decesso sarebbe avvenuto almeno cinque giorni prima del ritrovamento. A dare l'allarme sarebbe stato un parente che non sentiva più la 34enne e aveva iniziato a preoccuparsi. Ad aprire la porta e a scoprire tutto è stata la polizia: sul pavimento hanno trovato la donna e i suoi due carlini accanto a lei ancora vivi. Dai primi accertamenti del medico legali, sembrerebbe che i cani per la disperazione e per la fame avrebbero iniziato a mangiare il corpo della padrona.

Dalle indagini è emerso che la 34enne sarebbe morta per cause naturali, sul corpo infatti non erano presenti segni di violenza che potevano essere riconducibili alla morte. Sul cadavere verrà eseguita l'autopsia per tutti gli accertamenti del caso.

A dare la notizia è stata la sorella della vittima sui social: "La mia bellissima sorella Anda Sasha non è più tra noi. Un altro angelo è andato in paradiso".