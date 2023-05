Nave portacontainer si incaglia nel canale di Suez: cosa è successo in Egitto Una nave portacontainer battente bandiera di Hong Kong, la Xin Hai Tong 23, si è arenata questa mattina nel Canale di Suez bloccando per un paio di ore il traffico marittimo.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Una nave portacontainer battente bandiera di Hong Kong si è incagliata nel Canale di Suez. Si tratta della Xin Hai Tong 23 di 190 metri (623 piedi), una portarinfuse, e a dar notizia dell’accaduto è stato l’armatore.

Su Twitter la compagnia Leth ha spiegato che "sono in corso tentativi per rimetterla in galleggiamento" e che al momento del fatto l'imbarcazione "si lascia dietro 4 navi" che sarebbero dovute entrare nel Canale verso le 6,00.

Tre rimorchiatori egiziani – a quanto comunicato – sono subito intervenuti per cercare di liberare la nave, bloccata a sud del canale, sul suo lato orientale. La situazione si è in breve tempo risolta, circa un’ora e un quarto dopo il primo annuncio la nave è stata liberata dai rimorchiatori.

I dati di tracciamento hanno mostrato la nave descrivendola come "non sotto comando". Nessuna nave si muoveva in quell'area del canale quando la nave era bloccata.

L’episodio riporta alla mente quanto accaduto nel Canale di Suez nel 2021, quando è rimasto impraticabile per quasi una settimana dopo che una grossa nave portacontainer lunga 400 metri era rimasta bloccata.

Nel marzo di due anni fa la nave Ever Given rimase infatti ferma sei giorni nel canale di Suez, bloccando circa 400 imbarcazioni. La nave, portata fuori rotta da una tempesta di sabbia si incagliò su una delle sponde del canale, ostruendolo completamente e impedendo il passaggio di qualsiasi mezzo. Quanto accaduto oggi è un episodio fortunatamente diverso, con le operazioni per disincagliare la Xin Hai Tong subito partite.

Il Canale di Suez è un’importante fonte di reddito per l'Egitto, ma anche per l’economia mondiale: inaugurato nel 1869 e lungo 193 chilometri, il Canale garantisce circa il 7 per cento del traffico mercantile mondiale. È una delle più importanti rotte per il commercio di petrolio e ha un valore strategico anche dal punto di vista militare.