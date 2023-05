Muore a 4 anni soffocata dalle corde del castello gonfiabile: “Personale giostra guardava cellulari” Il dramma è avvenuto in un parco di divertimenti di Mykolaiv, in Ucraina, lo scorso fine settimana. Valeria è morta sotto gli occhi della madre. Le accuse contro lo staff della struttura. “Erano distratto dagli smartphone quando è avvenuta la tragedia”.

A cura di Biagio Chiariello

Una bambina di quattro anni è morta soffocata mentre giocava in un castello gonfiabile dopo gli addetti alla sicurezza, che avrebbero dovuto supervisionarla, sono stati distratti dai loro smartphone.

La tragedia è avvenuta in un parco di divertimenti nella città di Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina, lo scorso fine settimana.

La piccola, di nome Valeria, è stata trovata impigliata nelle corde della struttura dagli assistenti del castello gonfiabile dopo che sua madre, Anna, aveva chiesto loro di controllarla perché da tempo "non sentiva le risate" della figlia.

"All'inizio aveva pensato che Valeria avesse perso conoscenza mentre giocava con il caldo e ha cercato di svegliarla", ha detto Natalia Kuchynska, un'amica di famiglia. Quest'ultima ha poi riferito che è stato un uomo lì presente a chiamare un'ambulanza, mentre altri visitatori del parco hanno provato a rianimare Valeria attraverso la respirazione bocca a bocca e le compressioni toraciche.

Pare non fossero presenti medici per prestare i primi soccorsi. "Qualcuno ha portato dei dentisti da una clinica vicina", ha detto la signora Kuchynska. "Hanno controllato la bambina, cercato di svegliarla con l'ammoniaca e le hanno guardato gli occhi. Quando è arrivata l'ambulanza, i paramedici hanno dichiarato che Valeria era morta".

"Gli assistenti sono fuggiti dopo il ritrovamento di Valeria" ha poi denunciato la signora Kuchynska. Tre membri dello staff che avrebbero dovuto prendersi cura della bambina mentre si trovava nell'attrazione "erano distratti dai loro smartphone quando è avvenuta la tragedia", ha fatto sapere la polizia in una nota ufficiale.

"Anna è devastata dalla perdita. Il giorno del funerale è stato molto difficile" ha detto l'amico di famiglia. Secondo quanto raccontato madre e figlia stavano per tornare a casa, quando la bambina ha chiesto alla mamma di "giocare ancora per tre minuti". La donna ha acconsentito e ha aspettato la bimba nella zona dei genitori "dove non poteva vedere la bambina" secondo quanto riferito.

È stato allora che è avvenuto il dramma. Il proprietario del castello gonfiabile, 45 anni, è stato arrestato: rischia fino a otto anni se ritenuto colpevole. L'indagine è in corso.