Morto lo Youtuber americano Kevin Samuels: sua madre ha scoperto la notizia sui social Morto a 53 anni lo youtuber americano Kevin Samuels. L’uomo è deceduto nel suo appartamento di Atlanta. A chiamare i soccorsi una donna che era in casa con lui nella giornata di giovedì mattina, Non sono ancora stati resi noti ulteriori dettagli. La madre del 53enne avrebbe appreso l’accaduto dalle voci sui social.

A cura di Gabriella Mazzeo

Lo youtuber Kevin Samuels è morto nel suo appartamento di Atlanta, in Georgia. La star del web aveva 53 anni ed era nota in America per i suoi controversi video nei quali dava consigli sulle relazioni. La notizia della sua morte ha iniziato a circolare online nei giorni scorsi. I fan erano in allarme da giovedì sera, quando i rumors sono diventati sempre più insistenti. A confermare la veridicità della notizia a NBC News, la madre dello Youtuber.

Anche lei avrebbe appreso le prime news sul decesso tramite i social media. Non ha rivelato ulteriori dettagli sulle dinamiche. Secondo quanto riportano i media americani, la morte del 53enne è ancora avvolta nel mistero. Nella mattinata di giovedì gli agenti sarebbero stati chiamati per prestare soccorso a una "persona ferita". Dietro la cornetta vi sarebbe stata una seconda persona della quale non sono state fornite le generalità. Una volta giunte sul posto, le volanti delle forze dell'ordine hanno trovato Samuels privo di sensi. Le manovre per cercare di salvargli la vita sono state vane. Secondo le prime informazioni disponibili condivise dai soccorritori.

La donna che era con lui nell'appartamento ha riferito di aver chiamato i soccorsi quando il 53enne le ha detto avere un forte dolore al petto. Nonostante i suoi tentativi di aiutarlo, Samuels si sarebbe accasciato a terra per non muoversi più. L'uomo è stato portato al Piedmont Hospital. Il medico legale ha dichiarato di aver eseguito l'autopsia sul cadavere, ma di non poter attualmente fornire notizie più precise sul decesso e sulle sue cause. Le forze dell'ordine continueranno a indagare sul caso.

Samuels era noto negli Usa per i video di "consigli di cuore" che condivideva su Youtube. Nei suoi video, lo youtuber prendeva spesso di mira le donne. Per questo motivo la sua fama non era affatto benvista sul web.