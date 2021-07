Morto il fumettista Kurt Westergaard: disegnò Maometto con una bomba in testa causando rivolte Islam È morto all’età di 86 anni Kurt Westergaard, vignettista danese noto in tutto il mondo per le sue caricature satiriche di Maometto pubblicate sul ‘Jyllands-Posten’ che scatenarono manifestazioni di protesta e violenze in alcuni paesi islamici.

A cura di Davide Falcioni

Kurt Westergaard, vignettista danese noto in tutto il mondo per le sue caricature satiriche di Maometto pubblicate sul ‘Jyllands-Posten' che scatenarono manifestazioni di protesta in alcuni paesi islamici, è morto all'età di 86 anni. Lo riporta il giornale Berlingske spiegando che il disegnatore era malato da tempo. Fumettista per il ‘Jyllands-Posten' dagli anni Ottanta, era diventato celebre a livello internazionale nel 2005 quando realizzò una vignetta che raffigurava il Profeta Maometto con una bomba come turbante. Il disegno rientrava in una serie di 12 e intendeva contestare la censura nell'Islam. I fumetti scatenarono proteste di piazza in Danimarca, ma anche presso le ambasciate dei Paesi musulmani nel Paese. Nel febbraio del 2006 le proteste si estesero al resto del mondo, le ambasciate della Danimarca furono attaccate e ci furono decine di morti.

Dopo la pubblicazione delle vignette, Westergaard ha ricevuto innumerevoli minacce di morte e più volte è stato vittima di attentati alla sua vita. Nel 2008, i servizi d'intelligence danesi annunciarono l'arresto di tre persone accusate di aver pianificato l'omicidio del fumettista. Due anni più tardi la polizia danese riuscì a catturare un somalo di 28 anni armato di coltello nella sua casa. Mohamed Geele, 29 anni, venne stato accusato di tentato omicidio e terrorismo e condannato a nove anni di reclusione nel 2011. Negli ultimi anni Westergaard ha dovuto vivere costantemente con una guardia del corp, abitando in località segrete spesso diverse. Non si è mai pentito della sua opera, affermando che le sue vignette avevano scatenato una discussione "importante" all'interno dell'Islam.