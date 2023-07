Morta poetessa ucraina Victoria Amelina nell’attacco russo a Kramatorsk: documentava crimini di guerra La poetessa ucraina Victoria Amelina, 37 anni, è morta dopo essere rimasta ferita nell’attacco russo a Kramatorsk dello scorso 27 giugno. Dall’inizio dell’invasione del suo Paese, documentava i crimini di guerra commessi da Mosca.

C'è anche Victoria Amelina, poetessa ucraina che documentava e scriveva dei crimini di guerra commessi nel suo Paese, tra le vittime dell'attacco russo a Kramatorsk dello scorso 27 giugno. La donna, 37 anni, era rimasta ferita nel bombardamento che era già costato la vita a 12 persone, tra cui tre minorenni, e provocato il ferimento di altre 60.

Amelina si trovava nella pizzeria Ria Lounge al momento dell'attacco assieme allo scrittore colombiano Hector Abad e all'ex alto commissario per la pace della presidenza colombiana, Sergio Jaramillo. Questi ultimi hanno riportato solo ferite lievi, al pari della giornalista colombiana Catalina Gomez, che cenava con loro quando è esploso il missile.

La scrittrice, secondo quanto ha reso noto il Pen Club Ucraina, è deceduta il primo luglio nell'ospedale Mechnikov di Dnipro. I medici hanno fatto il possibile per salvarle la vita ma le ferite riportate erano troppo profonde e alla fine non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Nata nel 1986 a Leopoli, Victoria dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina è entrata a far parte dell'organizzazione per i diritti umani Truth Hounds. Ha documentato i crimini di guerra russi nei territori dis-occupati nelle parti orientali, meridionali e settentrionali dell'Ucraina, in particolare a Kapytolivka, vicino a Izyum, dove ha trovato un diario di Volodymyr Vakulenko, uno scrittore ucraino ucciso dai russi.

"Non credo che la legge e i diritti umani siano campi riservati a chi ha una laurea in giurisprudenza. La legge in definitiva riguarda gli esseri umani, o almeno dovrebbe avere le persone al centro; questo è ciò che rende il diritto simile alla letteratura", aveva spiegato Amelina in una vecchia intervista.

Ha cominciato a scrivere negli ultimi mesi un libro in inglese intitolato "In War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War", che dovrebbe essere presto pubblicato all'estero, in cui racconta storie di donne ucraine che documentano i crimini di guerra russi e le loro vite durante l'invasione.

Amelina ha anche svolto attività di advocacy in altri paesi, invitando i governi a rafforzare la difesa a favore dell'Ucraina contro l'aggressione russa fornendo armi a Kiev e chiedendo giustizia. "L’ennesimo crimine di guerra che la Russia ha inflitto alla popolazione ucraina in questi mesi. Victoria Amelina era una scrittrice, una poeta, una femminista che con le sue parole, il suo impegno volontario indagava sui crimini di guerra. Oggi è un giorno doloroso non solo per l’Ucraina ma per tutta l’Europa. Victoria era la rappresentazione più alta delle aspirazioni, del talento e della vita del popolo ucraino", ha commentato su Twitter l'eurodeputata del Pd e vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno.