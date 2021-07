Morta influencer 22enne, incidente in moto col marito. L’ultimo post: “Siate folli, la vita è breve” Una drammatica fine quella Júlia Hennessy Cayuela. L’influencer, seguita da 332mila utenti, è morta dopo un incidente in moto insieme al marito. Poco prima la 22enne aveva postato la foto mentre era in viaggio con Daniel ora in condizioni critiche) nei pressi di San Paolo, in Brasile. “La vita è breve, siate folli – io, te, dio e la strada. I tuoi sogni sono i miei”, recita il messaggio a corredo dello scatto.

A cura di Biagio Chiariello

L'influencer brasukuabi Júlia Hennessy Cayuela è morta a soli 22 anni. La giovane seguita da 332mila utenti solo pochi giorni prima aveva condiviso un post sui social: "La vita è breve, siate folli – io, te, dio e la strada. I tuoi sogni sono i miei". Poi l'incidente fatale in moto con il marito, Daniel, lo scorso 15 luglio, mentre percorrevano la strada BR-277 a Sao Jose dos Pinhais, nel sud del Brasile. L'uomo è rimasto gravemente ferito nell'incidente e rimane in terapia intensiva. La polizia della Federal Highway sospetta che un camion abbia attraversato la strada quando la coppia si è schiantata sul lato della strada. Dopo l'incidente, Julia è stata trasportata in aereo in ospedale nella città di Curitiba in condizioni critiche prima che il suo cuore smettesse di battere nel reparto di terapia intensiva poco dopo.

Ovviamente molti dei fan hanno posto l'attenzione sull'ultimo messaggio pubblicato da Julia sui social, sotto a una foto che la ritrae con il marito scriveva: "La vita è breve, siate folli – io, te, dio e la strada. I tuoi sogni sono i miei". Un follower ha infatti definito quel commento una sorta di premonizione: "Dalla frase che ha messo in quella foto, sembrava che sapesse che sarebbe morta".

Sabato, la 22enne è stata sepolta nella città di Belo Horizonte, nello stato di Minas Gerais, da dove proveniva la coppia. Daniel rimane in terapia intensiva presso la stessa struttura, l'Hospital Universitário Cajuru. I media locali hanno suggerito che non fosse ancora stato informato della morte di sua moglie, evidenziando come la sua famiglia ha "autorizzato l'ospedale ad informarlo solo che è ricoverato per le cure necessarie". I due erano sposati da quattro anni e spesso documentavano le loro avventure in moto tramite i rispettivi account Instagram.