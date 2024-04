video suggerito

Morsa da vipera mentre partecipa a seduta di Yoga all’aperto, donna finisce in terapia intensiva La brutta disavventura per una turista britannica in vacanza a Cipro per festeggiare il suo 40esimo compleanno. La donna stava partecipando a una sessione di meditazione all’aperto quando è stata morsa improvvisamente da una vipera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quello che doveva essere un momento di relax, una seduta di Yoga, si è trasformato invece in un incubo per una turista britannica in vacanza a Cipro per festeggiare il suo 40esimo compleanno. Sam West infatti stava partecipando a una sessione di meditazione all'aperto quando è stata morsa improvvisamente da una vipera che le ha causato una seria ferita alla gamba tanto da costringerla al ricovero in ospedale e in terapia intensiva per alcuni giorni.

L'episodio risale al 3 aprile scorso quando la 40enne dello Shropshire, in Inghilterra, è stata morsa a una gamba da una vipera dal naso smussato o anche Vipera di Milo, un serpente velenoso diffuso prevalentemente in Europa sud-orientale. La donna è stata subito soccorsa dai presenti e poi dal personale medico e trasportata in ambulanza in ospedale dove fortunatamente le è stato somministrato un antiveleno.

La 40enne però è rimasta ricoverata per quattro giorni in terapia intensiva e uno in un altro reparto prima di essere dimessa con una a terapia domiciliare e ancora oggi fa affidamento su una sedia a rotelle per spostarsi.

La donna ha raccontato alla bbc che la vipera lunga circa un metro e mezzo l’ha morsa proprio mentre stava per salire sulla piattaforma dell’hotel dove alloggiava e dove era stata programmata la seduta di Yoga. "Prima che avessi il tempo di reagire, mi ha morso appena sopra la caviglia sinistra", ha spiegato la donna, raccontando: "Ho iniziato a scrollarmi di dosso il serpente mentre gridavo che ero appena stata morsa da un serpente. La mia gamba bruciava e pulsava, il dolore è stato istantaneo."

Dopo il morso di vipera, l’hotel ha tagliato la vegetazione dell’area attorno alla piattaforma usata per la meditazione e subito dopo l’incidente ha chiamato due volte le squadre di disinfestazione. "Le attività che si svolgevano sulla piattaforma sono state ora spostate nello studio di danza", ha rivelato la donna.