Morde una caramella e si spezza la mascella. Il calvario della 19enne: "Ho tutti i denti rovinati" È stato sufficiente un solo morso perché la 19enne canadese Javiera Wasim si fratturasse la mascella. La giovane è stata costretta a vari interventi in ospedale e ora dovrà indossare un apparecchio. "Sono stata costretta a mangiare solo zuppe per oltre un mese" ha raccontato.

A cura di Biagio Chiariello

Si chiama "jawbreaker" (in inglese, "spacca-mascella") ed è una caramella talmente dura da essere impossibile da masticare. Javeria Wasim, una studentessa canadese di 19 anni, lo ha scoperto a proprie spese dopo aver deciso di morderne una. Il risultato? Non ha potuto mangiare cibo solido per più di un mese.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Javeria aveva acquistato un’edizione speciale di questa famigerata caramella, più grande del normale, molto popolare nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Il dolciume avrebbe dovuto essere succhiato, non masticato. “Da bambina le mangiavo spesso. Ho visto video di persone che mordevano le versioni più piccole, ma mai quelle grandi”, ha raccontato la giovane.

Dopo un primo morso, Javeria ha avvertito un forte dolore alla mascella. Un’amica ha notato che uno dei suoi denti anteriori si era scheggiato, mentre un altro era "traballante". “Ho iniziato a piangere tantissimo”, ha aggiunto.

Portata d'urgenza in ospedale, le radiografie e una TAC hanno rivelato due fratture alla mascella. “Sono rimasta scioccata”, ha ammesso Javeria. “Pensavo che il problema fosse solo il dente rotto”. La studentessa è stata sottoposta a un intervento chirurgico: i medici hanno riallineato la mascella, inserito una barra nelle gengive e bloccato tutto con fili metallici. Ora dovrà portare un apparecchio per correggere i denti disallineati. “Sono tutti rovinati. I miei due denti anteriori hanno uno spazio che richiederà una protesi per sistemarlo”, ha spiegato.

Durante il periodo di recupero, la sua attività principale è stata una sola: dormire. “Era l’unico momento in cui non sentivo dolore”, ha confessato.

Javeria ora avverte gli altri di limitarsi a succhiare la caramella, anche se richiede settimane per arrivare al centro. “È stata un’idea stupida che ho avuto con la mia amica. Sono decisamente traumatizzata e penso che non ne mangerò mai più un’altra”, ha concluso.