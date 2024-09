video suggerito

Montagne russe si bloccano durante il giro della morte: passeggeri a testa in giù per oltre mezz'ora L'incidente è avvenuto in Messico, i passeggeri di una giostra sono rimasti bloccati per oltre mezz'ora a testa in giù per un guasto all'attrazione prima che i vigili del fuoco riuscissero a riportarli a terra.

A cura di Antonio Palma

Quello che doveva essere una serata di allegria da trascorrere in un parco divertimenti in Messico, si è trasformata in una brutta disavventura per i passeggeri di una giostra, rimasti bloccati per oltre mezz'ora a testa in giù per un guasto. L'incidente è avvenuto nell'area giostre di una fiera locale a Ocotlan, nello stato di Jalisco.

Le montagne russe note come "Super Loops" si sono improvvisamente bloccate durante il cosiddetto giro della morte. Si tratta di una sezione del tracciato delle montagne russe in cui passeggeri completano un giro circolare di 360 gradi e dove nella parte più in alto sono completamente a testa in giù. Proprio in quel punto e in quella posizione, tutt'altro che comoda, sono rimasti bloccati i passeggeri di una delle carrozze della giostra.

Il gruppo ha dovuto attendere l'arrivo dei soccorsi della Protezione civile e dei vigili del fuoco di Ocotlán, che hanno dovuto fare intervenire un'autoscala per raggiungerli e farli scendere uno alla volta con calma. "Il personale del dipartimento dei vigili del fuoco di Ocotlan è intervenuto in seguito alla segnalazione di un guasto meccanico a una delle giostre situate all'interno del Fair Core. L'attrazione chiamata ‘Super Loops' è rimasta sospesa in cima e cinque persone sono rimaste intrappolate" hanno dichiarato dal dipartimento dei vigili del fuoco di Ocotlan.

"Le manovre di soccorso sono state effettuate con il supporto di un camion scala dei pompieri, che ci ha consentito di raggiungere meglio l'area e di liberare gli occupanti. A causa della posizione in cui si trovavano, è stato necessario il trasporto di uno di loro in ospedale per ricevere cure mediche migliori" hanno aggiunto i pompieri.

Dopo un'indagine condotta sulla giostra, il motivo del blocco è stato individuato in un guasto meccanico all'attrazione. Le montagne russe quindi sono state chiuse per ordine delle autorità.