Mongolfiera prende fuoco durante giro turistico, passeggeri saltano giù: due morti e un minore ferito Una mongolfiera ha preso fuoco durante il giro turistico, in Messico. I passeggeri si sono lanciati nel vuoto per salvarsi: due morti e un minore ferito.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una mongolfiera ha preso fuoco nel sito archeologico di Teotihuacan, in Messico, e due persone sono decedute. I passeggeri sono saltati giù dalla mongolfiera che da poco aveva iniziato il suo giro nel sito turistico: due sono morti, mentre il terzo è rimasto ferito. A spiegare quanto accaduto, il governo dello Stato del Messico, che in una nota ha riferito che le vittime sono una donna di 39 anni e un uomo di 50 anni. Il terzo ferito, invece, sarebbe un minore. Il piccolo avrebbe riportato ustioni di primo e secondo grado al volto, oltre che la frattura del femore destro.

Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato l'incendio sulla mongolfiera. A bordo, stando alle prime informazioni, vi era forse una famiglia, ma non è chiaro quale fosse il numero totale dei passeggeri. La mongolfiera si è schiantata in un campo nel comune di Teotihuacan, nel centro del Paese, dove diversi tour operator offrono la possibilità di un giro turistico sul celebre sito archeologico, a circa 70 km a nord est di Città del Messico. Il biglietto costa circa 150 dollari, ma l'esperienza è indimenticabile: chi sceglie di fare il giro turistico, infatti, può guardare dall'alto le rovine preispaniche.

Quanto accaduto è stato anche ripreso da alcune telecamere e il video diffuso online. Nel filmato si vede la dinamica dell'incidente, con il tentativo dei passeggeri di mettersi in salvo. Cosa abbia provocato il rogo in volo non è ancora chiaro. Forse un malfunzionamento del "bruciatore", il sistema che permette alla mongolfiera di alzarsi in volo e spostarsi. Il velivolo è stato portato giù subito dopo l'incidente nel tentativo di salvare gli altri passeggeri a bordo. Non è chiaro quante fossero le altre persone presenti al momento del rogo, ma tutte risulterebbero salve secondo quanto riportato nella nota governativa.