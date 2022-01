Modella morta per Covid a 18 anni, la madre di Valentina Boscardin: “In paradiso ora è festa” È tornata a parlare sui social Marcia Boscardin, la famosa presentatrice tv brasiliana e madre di Valentina Boscardin, la modella 18enne morta per complicanze da Covid-19: “Dio sa tutto, vivrà per sempre nel mio cuore”.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Valentina, la mia principessa, vivrà per sempre nel mio cuore. Non ho avuto la forza di rispondere ai tanti messaggi di sostegno, affetto, solidarietà ed emozione che ho ricevuto da persone di tutti i paesi. Voglio ringraziare tutta la famiglia, gli amici e i fan che mi stanno aiutando con così tante preghiere e parole di conforto. Dio sa tutto, siamo in lutto, ma il Paradiso è sicuramente in festa. Mando fiocchi d'amore e che Valentina segua la via della Luce come è sempre stata: una Stella". È questo l'ultimo messaggio condiviso sui social da Marcia Boscardin, la famosa presentatrice tv brasiliana e madre di Valentina, la modella morta a soli 18 anni per complicanze da Covid-19. Dopo quattro giorni di silenzio in seguito alla tragedia che ha colpito la sua famiglia, è tornata sui social per ringraziare quanti hanno partecipato al suo dolore. La notizia del decesso della giovane ha infatti fatto il giro del mondo.

Valentina Boscardin è morta nei giorni scorsi in un ospedale di San Paolo, in Brasile, a causa delle complicazioni dovute al Covid-19. A dare la notizia era stata proprio la madre, anche lei ex modella, che prima di intraprendere la carriera televisiva, ha sfilato per Givenchy, Christian Dior, Valentino e Armani. Stando a quanto riferito, la 18enne non aveva patologie pregresse ed era stata vaccinata con due dosi di vaccino Pfizer. Poi, il contagio durante le vacanze di Natale. La ragazza ha da subito sviluppato una polmonite, per la quale è stata trasferita poi in ospedale. Fatale sarebbe stata una trombosi, come confermato dal giornalista Felipe Campos, amico di famiglia: "Valentina era pronta a intraprendere una carriera internazionale, che tristezza. Riposa in pace, Valentina".

La ragazza era molto conosciuta in Brasile, non solo per essere figlia d'arte. Faceva infatti parte della famosa agenzia di modelle Ford Model Brasil São Paulo, ma era molto seguita anche sui social network, dove era seguita da migliaia di persone.

La pandemia di Covid-19 continua anche in Brasile. Il paese sudamericano ha registrato oltre 620mila morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Solo ieri sono stati segnalati 97.221 nuovi contagi da Coronavirus, con una media che ha superato i 60mila casi giornalieri nell'ultima settimana. Lo stato di San Paolo, dove è morta la modella, è quello che registra il maggior numero di vittime e contagi, con 155mila decessi e quasi 5 milioni di infezioni. Per quanto riguarda le vaccinazioni, al momento sono 145,1 milioni i brasiliani che hanno intanto ricevuto le due dosi dei vaccini, che rappresentano il 68% della popolazione, mentre 161,8 milioni hanno ricevuto almeno una dose, pari al 75,8% del totale.