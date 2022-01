La modella Valentina Boscardin è morta per le complicanze del Covid: aveva 18 anni La giovane, che era stata ricoverata in un ospedale di San Paolo (Brasile), è stata stroncata da una trombosi provocata dal Coronavirus. Lo aveva contratto durante le feste di Natale.

A cura di Biagio Chiariello

La modella brasiliana Valentina Boscardin è morta a 18 anni a causa delle complicazioni derivanti dal Covid. Era ricoverata in ospedale a San Paolo, in Brasile. A confermare la triste notizia della sua scomparsa l’edizione portoghese della Cnn, che cita anche il giornalista brasiliano Felipeh Campos. La madre, Marcia Boscardin, conduttrice televisiva che ha anche lavorato come modella e attrice, è stata la prima a dare sui social la notizia della morte della figlia, pubblicando una loro foto insieme a queste parole: "È con grande dolore che dico addio all'amore della mia vita. Addio Valentina Boscardin Mendes. Lascia che Dio ti accolga a braccia aperte. Figlia mia, ti amerò per sempre. Un angelo sale al cielo".

Fatale una trombosi

Valentina era vaccinata con due dosi del vaccino Pfizer e non aveva patologie pregresse. La 18enne avrebbe contratto il Covid durante le vacanze di Natale in forma grave: dapprima era stata colpita da polmonite, quindi il ricovero in ospedale a San Paolo, la sua città. Le sue condizioni si sono rapidamente aggravate ed è morta domenica scorsa: fatale una trombosi, come confermato da Campos, amico di famiglia: "Valentina era pronta a intraprendere una carriera internazionale, che tristezza. Riposa in pace, Valentina".

Chi era la modella Valentina Boscardin

La giovane faceva parte dell’agenzia di modelle Ford Model Brasil Sao Paulo, che ha confermato la notizia della sua morte ai media locali. Aveva lavorato anche per marchi come Valentino, Armani e Christian Dior. Successivamente si è specializzata in spot pubblicitari prima di lavorare come emittente e giornalista nell’industria dell’intrattenimento.