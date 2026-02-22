Minibus turistico affonda nel lago ghiacciato più profondo del mondo: 8 morti, distrutta intera famiglia

Tragedia in Siberia, dove sette turisti di origine cinese e l'autista russo sono morti dopo che il minibus a bordo del quale stavano viaggiando è affondato nelle acque gelide del lago Bajkal, il più profondo del mondo. Alcuni video, ripresi dai presenti, mostrano i momenti successivi all'incidente, mentre l'unico sopravvissuto tenta di uscire dal veicolo sommerso. Nel filmato si vede anche un uomo correre verso il van con una corda nel tentativo di effettuare un salvataggio, ma senza successo.

Tra le vittime, anche una bambina di 8 anni, deceduta insieme ai genitori, oltre a due donne di 28 anni e altre due di 31 e 40 anni. Il governatore regionale di Irkutsk, Igor Kobzev, ha espresso le sue "più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici delle persone che hanno perso la vita a causa dell'incidente". L'autobus è caduto venerdì in una fessura di ghiaccio larga tre metri, ha dichiarato Kobzev in un post su Telegram. "Vorrei ricordarvi ancora una volta che uscire sul ghiaccio del lago Bajkal non è solo proibito in questo momento. È mortalmente pericoloso", ha aggiunto il governatore, esortando i turisti a rivolgersi solo ai tour operator ufficiali. Sono in corso indagini per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.

Il lago Bajkal è un sito patrimonio mondiale dell‘UNESCO, che si trova vicino al confine con la Mongolia. È una destinazione popolare per i turisti cinesi che vogliono pattinare, fare escursioni e sciare sul gigantesco lago che diventa ghiacciato durante l'inverno. È il lago d'acqua dolce più grande del mondo. Raggiunge una profondità di oltre 1500 metri ed è grande circa un quarto dell'Inghilterra. Non è la prima volta che in zona si verificano incidente mortali: a fine gennaio, un turista cinese è morto dopo che l'auto su cui viaggiava si è ribaltata sulla superficie ghiacciata del lago.