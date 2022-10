Minaccia per la sicurezza nazionale: Biden valuta di mettere sotto controllo i satelliti di Elon Musk Il governo statunitense sta infatti valutando l’ipotesi di sottoporre alcune società di Elon Musk a un controllo di sicurezza nazionale. Tra queste Twitter e la rete di satelliti Starlink.

A cura di Davide Falcioni

Ancora tensioni tra il presidente Joe Biden ed Elon Musk. Il governo statunitense sta infatti valutando l’ipotesi di sottoporre alcune società di Elon Musk a un controllo di sicurezza nazionale. Tra queste Twitter e la rete di satelliti Starlink.

Stando a quanto riportato da Bloomberg l’esigenza nasce dalla preoccupazione per la recente minaccia del tycoon di interrompere proprio i servizi satellitari Starlink in Ucraina. L’amministrazione Biden non ha inoltre apprezzato alcuni tweet di Musk ritenuti favorevoli al presidente russo Vladimir Putin.

Musk nelle ultime settimane ha affidato proprio a dei post su Twitter delle riflessioni e proposte per porre fine alla guerra della Russia in Ucraina affermando inoltre che SpaceX non potrà finanziare a tempo indeterminato il suo servizio Internet Starlink in Ucraina. In seguito ha fatto marcia indietro rettificando e affermando che avrebbe continuato a sostenere i costi del servizio.

La settimana scorsa Musk aveva chiesto al Pentagono di farsi carico delle spese per mantenere in funzione i satelliti di Starlink – che da febbraio hanno garantito la connessione Internet alle forze armate ucraine – sostenendo che il peso finanziario era nel frattempo diventato insostenibile.

Secondo il rapporto SpaceX, quest'anno la società avrebbe speso 80 milioni di dollari per donare i suoi servizi Starlink all'Ucraina, che potrebbero diventare 120 milioni di dollari entro fine anno e prevedere un costo di circa 400 milioni di dollari nel 2023.

Per tutta risposta Sabrina Singh, vice segretaria stampa del Pentagono, ha dichiarato che il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti è "in comunicazione" con SpaceX aggiungendo che gli Stati Uniti potrebbero collaborare con altre entità di comunicazioni satellitari (Satcom).

Ma perché Starlink è così importante per l’Ucraina?

Si tratta di un servizio internet a banda larga che utilizza più di 2.200 satelliti a bassa orbita. Questo sistema ha permesso comunicazioni cruciali sul campo di battaglia per le forze militari ucraine fin dall'inizio della difesa della nazione contro l'invasione russa. SpaceX, secondo i dati forniti da Musk la scorsa settimana, avrebbe donato circa 25mila terminali di terra all'Ucraina.